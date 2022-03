임영웅, 첫 OST '사랑은 늘 도망가'…음원 영상 2700만 뷰 '돌파'

가수 임영웅의 첫 OST '사랑은 늘 도망가' 음원 영상이 2700만 뷰를 돌파했다.지난해 10월 임영웅 공식 유튜브 채널 '임영웅'에는 KBS2 주말드라마 '신사와 아가씨' OST '사랑은 늘 도망가' 음원 영상이 게재됐다. 해당 영상은 16일 오후 기준 2700만 뷰를 넘어섰다.'사랑은 늘 도망가'는 임영웅의 데뷔 첫 OST이자 현재 방영 중인 KBS2 주말드라마 '신사와 아가씨' 전체를 관통하는 메인 테마곡. 임영웅은 특유의 섬세한 감성으로 담백한 매력을 자랑했다.이 곡은 발매와 동시에 각종 온라인 음원 차트에서 1위를 휩쓸었다. 그뿐만 아니라 멜론 OST 일간, 주간, 월간 차트에서도 1위를 기록 중이다.한편, 임영웅은 2022년 2월 브랜드 평판 가수 부문 2위, 트로트 부문 1위, 스타 부문 3위를 기록했다.팬들을 살뜰히 챙기는 '팬 바보'로 알려진 임영웅은 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버 곡, 무대 영상 등 다양한 영상이 업로드되고 있다. 131만 명의 구독자와 함께 누적 조회수는 12억 9000만 뷰를 훌쩍 넘겼다.공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅 Shorts' 역시 구독자 21만명 이상을 보유하고 있으며 총조회수는 3000만 뷰를 넘어섰다. '임영웅 Shorts'에는 임영웅의 촬영 비하인드나 연습 모습, 무대 직후 등 소소한 모습이 1분 내외의 영상으로 공개되며, 보는 이들에게 소소한 재미를 선사하고 있다.또한 임영웅은 최근 대형 산불로 힘든 시기를 겪는 이재민들을 돕기 위해 1억원을 사랑의열매에 기부했다. 임영웅은 “산불로 삶의 터전을 잃은 주민분들에게 조금이나마 힘이 됐으면 한다”고 전했다. 임영웅 팬카페 영웅시대도 산불 피해를 보신 분들께 사랑의 열매를 통하여 2억 6000만 원을 기부했다.이어 임영웅 팬클럽 임히어로 서포터즈 1000만원, 영웅시대 with Hero 경기 1.6.7. 서경 밴드 700만원, 영웅시대 창원에서 500만원과 생수 100만원, 영웅시대 With Hero 부산 남수해 500만원, 영웅시대 With Hero 울산 울산 따라 따라 314만원, 영웅시대 영心방 300만원, 영웅시대 With Hero 광전방 등에서 기부를 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr