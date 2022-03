'컴백' 레드벨벳, 'Rainbow Halo'·'Beg For Me'…5色의 팔색조 매력

레드벨벳 조이 /사진제공=SM엔터테인먼트

레드벨벳 슬기 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳이 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm'(더 리브 페스티벌 2022 – 필 마이 리듬)으로 팔색조 보컬 매력을 뽐낸다.15일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 레드벨벳 새 미니앨범에 수록된 'Rainbow Halo'(레인보우 헤일로)는 그루비한 베이스 위로 절제된 클랩 사운드와 청량하고 은은하게 퍼지는 벨 사운드가 특징인 R&B 팝 댄스곡이다. 레드벨벳의 나른하고 몽환적인 보컬이 곡의 매력을 배가시킨다.신곡 'Beg For Me'(베그 포 미)는 자신에게 모든 걸 걸고 애원하는 상대를 능숙하게 지배하는 모습을 표현한 R&B 팝 댄스곡. 리드미컬하고 다이내믹한 곡의 전개를 따라 밀고 당기듯 펼쳐지는 시크한 보컬이 주는 묘한 긴장감이 매력적이다.또한 이번 앨범에는 타이틀 곡 'Feel My Rhythm'을 비롯해 다채로운 매력의 총 6곡이 수록되어 있어 리스너들의 많은 관심을 받을 전망이다.레드벨벳 각종 SNS 계정을 통해 공개된 개인 티저 이미지는 신곡 분위기에 맞게 변신한 슬기, 조이의 화사한 비주얼로 좋은 반응을 얻고 있다.한편 레드벨벳 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm'은 오는 21일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr