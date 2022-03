동방신기 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 동방신기가 일본 새 미니앨범 'Epitaph'(에피타프)를 발표한다.15일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 동방신기는 오는 16일 일본 현지에서 새 미니앨범 'Epitaph'를 발매한다. 또한 한국과 일본을 비롯한 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 음원이 공개된다.타이틀 곡 'Epitaph -for the future-'(에피타프 -포 더 퓨처-)는 미래를 향한 결의를 표현한 댄스곡. 동방신기만의 파워풀한 매력을 만나기에 충분하다.스타일리시한 댄스곡 'Like Snow-White'(라이크 스노우-화이트), 독특한 가사가 매력적인 댄스곡 'MAHOROBA'(마호로바), '세계는 아름답다'는 메시지를 담은 'Storm chaser'(스톰 체이서)도 수록됐다.솔로 앨범으로 선보인 최강창민의 'You Light My Moon'과 유노윤호의 'Shake it like THIS'를 합쳐 새롭게 만든 'Light My Moon Like THIS'(라이트 마이 문 라이크 디스), 2020년 발표한 발라드 곡 'Small Talk'(스몰 토크)까지 총 6곡을 만날 수 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr