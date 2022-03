사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 뉴이스트가 완전체로 마지막 베스트 앨범을 발매한다.15일 소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 뉴이스트는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 베스트 앨범 'Needle & Bubble'(니들 앤 버블)을 공개하며 데뷔 10주년을 기념한다.'Needle & Bubble'은 뉴이스트의 지난 시간을 되돌아보는 동시에 이들의 미래를 그리게 만드는 베스트 앨범. 숫자 '10'을 '1=Needle(바늘)', '0=Bubble'로 형상화하며 뉴이스트가 그간 구축해 온 세계(Bubble)를 'Needle'로 터뜨리고 더 넓은 세상을 향해 나아간다는 의미를 담았다.또한 데뷔 10주년을 맞아 기존 곡 8곡에 신곡 2곡을 더해 총 10개의 트랙으로 앨범을 구성했다. '여보세요', '여왕의 기사', 'Love Paint (every afternoon)'(러브 페인트), 'BET BET'(벳벳), 'LOVE ME'(러브 미), 'Different'(디퍼런트), 'Look (a starlight night)'(룩), 'I'm in Trouble'(아임 인 트러블)과 신곡 'GALAXY(갤럭시)', '다시, 봄'까지 꽉 찬 트랙리스트를 완성했다.뉴이스트는 큰 사랑을 받은 기존의 히트곡들 중 팬들에게 가장 의미 있는 곡을 직접 엄선, 리마스터링과 편곡을 진행해 원곡과는 또 다른 감성을 전했고 신곡에는 새로운 시작을 앞둔 멤버들의 마음을 그려냈다.베스트 앨범 타이틀곡 '다시, 봄'은 '모든 것이 다 변해도 서로를 향한 마음만은 여전히 그대로'라는 메시지의 R&B 팝 장르 곡이다. 뉴이스트가 팬들에게 전하고자 하는 진심을 노래해 봄의 따스한 기운과 함께 서정적인 피아노 연주가 귀를 사로 잡는다.뉴이스트는 2012년 첫 번째 싱글 앨범 'FACE'(페이스)를 시작으로 발매하는 음반마다 독보적인 콘셉트와 세계관을 선보이며 K-팝 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다. 다양한 장르의 음악으로 도전을 두려워 하지 않는 모습을 선보였다.이처럼 10년간 뉴이스트가 보여줬던 폭 넓은 음악 세계와 이들의 발자취를 담은 베스트 앨범 'Needle & Bubble'을 통해 뉴이스트는 팬들에게 진심 어린 사랑과 고마움을 전하며 봄의 선물 같은 앨범을 선사할 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr