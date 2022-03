사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 'KNOCK KNOCK'(낙낙) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 3억 뷰를 돌파했다.14일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난 2017년 2월 20일 공개된 첫 번째 스페셜 앨범 'TWICEcoaster : LANE 2'(트와이스코스터 : 레인 2) 타이틀곡 'KNOCK KNOCK' 뮤직비디오가 이날 오후 1시 45분경 유튜브 조회 수 3억 회를 돌파했다.트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'CHEER UP'(치어 업), 'TT'(티티)', 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'FANCY'(팬시)', 'Feel Special'(필 스페셜), 'YES or YES'(예스 오어 예스), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이), 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)에 이어 'KNOCK KNOCK'까지 무려 13편의 뮤비가 3억 뷰를 넘겼다.특히 이번 기록으로 지난 2월 24일 'MORE & MORE' 뮤비로 달성한 '전 세계 걸그룹 중 3억 뷰 이상 뮤비 최다 보유' 기록을 자체 경신해 의미를 더했다. 또한 지난 2월 정규 3집 타이틀곡 'SCIENTIST'(사이언티스트) 뮤비가 1억 뷰를 돌파해 16편의 모든 활동 곡, 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈), 3편의 일본 발표곡까지 '총 20편의 1억 뷰 이상 뮤비'라는 또 다른 진기록도 세웠다. 이 역시도 역대 걸그룹 중 최다 편수로 독보적인 유튜브 활약세를 자랑했다.'KNOCK KNOCK'은 경쾌하고 발랄한 중독성 강한 멜로디와 닫혀있는 마음을 활짝 열어 달라는 귀여운 가사가 인상적인 곡이다. 뮤비는 멤버들의 사랑스러운 비주얼과 포근한 겨울 감성이 잘 어우러졌고, 노크하는 듯한 깜찍한 안무가 많은 사랑을 받았다.한편 트와이스는 최근 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')를 전개하고 글로벌 존재감을 발산하고 있다.그뿐만 아니라 일본 데뷔 5주년을 기념해 오는 3월 16일 일본 네 번째 베스트 앨범 '#TWICE 4'(#트와이스 4)를 발표한다. 신보에는 'I CAN'T STOP ME', 'CRY FOR ME'(크라이 포 미), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'SCIENTIST'의 한국어와 일본어 버전이 실린다. 이어 5월 데뷔 5주년 기념 DVD, 7월 일본 정규 4집 등 현지 데뷔 5주년 맞이 다채로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr