브레이브걸스, 오늘(14일) 미니 6집 '땡큐' 발매…컴백 기대 포인트 셋

그룹 브레이브걸스가 약 7개월 만 컴백한다.브레이브걸스는 14일 여섯 번째 미니앨범 ‘THANK YOU’로 컴백한다. 이는 지난 8월 발매한 미니 5집 리패키지 앨범 After ‘We Ride’ 이후 약 7개월 만의 컴백으로 발매 전부터 다채로운 컴백 티징 콘텐츠들을 통해 브레이브걸스의 새로운 변신을 예고하며 기대감을 고조시켰다.컴백에 앞서 브레이브걸스의 새로운 콘셉트 변신이 예고된 가운데 여섯 번째 미니앨범 ‘THANK YOU’를 기대할 수밖에 없는 포인트 세 가지를 꼽아봤다.# 2022년 첫 활동, 완성도 높은 웰메이드 앨범작년 한 해 ‘롤린 (Rollin’)’의 역주행과 ‘서머 퀸’으로 도약에 성공해 신드롬을 일으켰던 브레이브걸스가 여섯 번째 미니앨범 [THANK YOU]로 올해 첫 활동을 시작한다. 2021년 최고의 화제성을 자랑한 브레이브걸스가 이번 앨범을 통해 전하고 싶은 메시지는 무엇일지 또 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.브레이브걸스가 7개월 만에 발매하는 여섯 번째 미니앨범 [THANK YOU]는 타이틀곡 ‘Thank You’를 비롯해, ‘우리끼리 (You and I)’, ‘물거품 (Love Is Gone)’, ‘Can I Love You’, ‘Thank You (Remix)’까지 총 다섯 곡이 수록되어 있다. 이번 앨범 또한 브레이브 프로듀서 사단이 뭉쳐 음악성과 대중성을 고루 갖춘 곡들로 구성돼 웰메이드 앨범으로 탄생에 기대를 모으고 있다.# 팬들에게 전하는 진심 ‘고마워요’브레이브걸스의 여섯 번째 미니앨범 [THANK YOU]와 동명의 타이틀곡 ‘Thank You’는 작년 한 해 멤버들이 직접 체험한 기적 같은 일들을 진정성 있는 가사로 표현함과 동시에 멤버들을 응원해 준 팬들에게 전하는 진심이 담긴 곡이다.또한 앨범을 발매하는 오늘은 작년의 오늘, 브레이브걸스가 음악방송 첫 1위를 거머쥔 날로 의미를 더해 팬들에게 진한 감동을 선사하고 있다.# 중독성+대중성 꽉 잡은 브레이브걸스만의 무대 예고브레이브걸스는 한번 들으면 따라할 수밖에 없는 중독성 강한 노래와 따라 하기 쉬운 대중성 있는 안무로 많은 사랑을 받아왔다. 이번 신곡 ‘Thank You’ 또한 디스코 펑크를 베이스로 한 레트로 팝 장르의 곡으로 알려져 공개 전부터 내적 댄스를 유발하는 흥겨운 리듬의 퍼포먼스를 기대하게 하고 있다.특히 뮤직비디오 티저를 통해 감사하다의 의미를 가진 수어를 차용해 만든 안무와 통통 튀는 표정 연기와 제스처, 어깨를 들썩거리게 하는 음원 일부분을 공개하며 브레이브걸스만의 에너지 넘치는 무대를 예고해 팬들의 궁금증을 더했다.한편 브레이브걸스의 여섯 번째 미니앨범 ‘THANK YOU’는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr