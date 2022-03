'5인조 체제' (여자)아이들, '톰보이'로 보여줄 과감한 변신

그룹 (여자)아이들이 신곡 '톰보이(TOMBOY)'의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.12일 (여자)아이들 공식 유튜브 채널에는 첫 번째 정규앨범 '아이 네버 다이(I NEVER DIE)'의 타이틀곡 '톰보이'의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.공개된 두 번째 뮤직비디오 티저에는 강렬한 레드 컬러와 블랙이 포인트인 배경에서 퍼포먼스를 펼치는 (여자)아이들의 모습이 담겼으며, 다섯 명이 화면을 꽉 채우며 독보적인 존재감으로 시선을 붙잡았다.'톰보이'는 (여자)아이들 특유의 당당한 애티튜드가 마음껏 드러나는 곡으로 파격적인 비주얼 변신과 과감한 스타일링으로 글로벌 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다.정규 1집 'I NEVER DIE'는 소연의 자작곡인 타이틀곡 '톰보이' '말리지마' '빌런 다이스(VILLAIN DIES)' '마이백(MY BAG), 'TOMBOY (CD Only)', 민니의 자작곡 '얼레디(ALREADY)', '이스케이프(ESCAPE), 우기의 자작곡 '폴라로이드(POLAROID)', '라이어(LIAR)'까지 총 9개의 트랙이 담겼으며 전곡 작사, 작곡에 (여자)아이들의 이름을 올려 더욱 의미 있는 앨범이 될 것으로 기대된다.(여자)아이들은 지난해 '화(火花)'발매와 동시에 전 세계 52개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 오르는 등의 자체 최고 기록을 경신하며 국내외 음악 시장에서 독보적인 존재감을 각인시킨 바 있다.한편(여자)아이들은 오는 14일 컴백한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr