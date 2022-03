비투비 /사진제공=큐브엔터테인먼트

다음은 큐브엔터테인먼트 공식 입장 전문

그룹 비투비가 단독 콘서트를 잠정 연기한다.11일 소속사 큐브엔터테인먼트는 "소속 아티스트 비투비 멤버들의 연이은 코로나19 확진 판정으로 오는 18일부터 20일 3일간 진행 예정이었던 'BTOB 10TH ANNIVERSARY CONCERT 2022 BTOB TIME [Be Together]'가 부득이하게 잠정 연기됨을 알려 드립니다"고 밝혔다.이어 "본 공연을 기대하고 예매해주신 관객 여러분께 아쉬움과 불편을 끼쳐드려 깊은 사과의 말씀을 드리며, 더욱 안전하고 좋은 공연을 위한 조치이오니 너른 양해 부탁드립니다"고 덧붙였다.소속사는 "이후 공연에 대한 사항은 아티스트의 건강 및 코로나19 상황 검토 후, 확정 시 별도 공지될 예정"이라고 전했다.한편 이날 이창섭, 프니엘, 육성재가 코로나19에 확진됐다.BTOB 10TH ANNIVERSARY CONCERT 2022 BTOB TIME [Be Together] 공연 잠정 연기 안내'BTOB 10TH ANNIVERSARY CONCERT 2022 BTOB TIME [Be Together]' 공연에 관심과 성원을 보내주신 관객 여러분께 진심으로 감사드립니다.소속 아티스트 비투비 멤버들의 연이은 코로나19 확진 판정으로 3월 18일부터 20일 3일간 진행 예정이었던 `BTOB 10TH ANNIVERSARY CONCERT 2022 BTOB TIME [Be Together]`가 부득이하게 잠정 연기됨을 알려 드립니다.본 공연을 기대하고 예매해주신 관객 여러분께 아쉬움과 불편을 끼쳐드려 깊은 사과의 말씀을 드리며, 더욱 안전하고 좋은 공연을 위한 조치이오니 너른 양해 부탁드립니다.이후 공연에 대한 사항은 아티스트의 건강 및 코로나19 상황 검토 후, 확정 시 별도 공지될 예정입니다.예매하신 오프라인 티켓 및 생중계 티켓은 인터파크티켓을 통해 별도의 수수료 없이 일괄 취소 및 전액 환불이 진행될 예정입니다.앞으로도 보건 당국의 방역 지침을 준수하여 아티스트의 건강과 안전을 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr