그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)가 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.



큐브 엔터테인먼트는 11일 0시 (여자)아이들 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 'I NEVER DIE'의 타이틀곡 'TOMBOY'(톰보이) 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.



공개된 뮤직비디오 티저 속 (여자)아이들은 정열적인 레드 컬러의 차와 의상으로 과감한 스타일링을 찰떡 소화하며 완벽 비주얼을 뽐내 시선을 단번에 사로잡았다. 특히 미연이 걸어 나오는 뒤로 차가 폭발하는 장면은 마치 블록버스터 영화를 연상시켜 뮤직비디오 본편에 대한 기대치를 한껏 끌어올렸다.



소연은 정규 1집 앨범의 타이틀곡 ‘TOMBOY'(톰보이)를 시작으로 수록곡 '말리지마', 'VILLAIN DIES'(빌런 다이스)의 작사, 작곡, 편곡에 참여하며 음악적 역량을 펼쳤다. 그리고 민니와 소연은 'ALREADY'(얼레디), 'POLAROIAD'(폴라로이드), 'ESCAPE'(이스케이프), 우기의 자작곡 'LIAR'(라이어), 'MY BAG'(마이백)까지 총 8곡의 크레딧에 이름을 올리며 정식 음원에 대한 기대감을 증폭시켰다.



(여자)아이들은 데뷔곡 ‘라타타'(LATATA)를 비롯해 ‘한’, ‘세뇨리타’, ‘덤디덤디’ 등 발표하며 매번 확장된 음악성을 뽐내 K팝 대표 '완성형 아이돌'의 저력을 입증시켰다. 첫 정규앨범인 만큼 (여자)아이들만의 무르익은 매력과 완성도 높은 퍼포먼스를 가득 담아낸 신보를 예고해 새 앨범에 대한 기대감을 더욱 높인다.



한편 (여자)아이들은 오는 14일 정규 1집 'I NEVER DIE'로 컴백한다.

