(사진=브레이브엔터테인먼트)

그룹 브레이브걸스가 신보 하이라이트 메들리를 공개했다.



소속사 브레이브 엔터테인먼트는 9일 정오, 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 브레이브걸스의 미니 6집 ‘THANK YOU’ 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.



공개된 하이라이트 메들리 영상에는 타이틀곡 ‘Thank You’를 포함해 총 다섯 트랙의 음원 일부가 담겨있다. 여기에 신곡의 분위기를 엿볼 수 있는 영상이 공개되며 눈길을 끌었다.



먼저 타이틀곡 ‘Thank You’ 음원 일부에서는 몸을 들썩이게 하는 리듬과 중독성 있는 멜로디, 멤버들의 통통 튀는 보컬이 담겨 브레이브걸스 특유의 밝은 에너지가 가득한 무대를 기대하게 했다.



이어 하우스 기반으로 한 댄스 팝 곡 ‘우리끼리 (You and I)’, 리스너들의 감성을 자극하는 가사와 멤버들의 호소력 짙은 목소리가 담긴 ‘물거품 (Love Is Gone)’, 레트로 느낌의 신스와 그루비한 리듬이 매력적인 ‘Can I Love You’, 타이틀곡 ‘Thank You’에 아카펠라와 클래식한 사운드를 조화시켜 한층 트렌디함이 돋보이는 ‘Thank You (Remix)’가 순차적으로 공개되며 퀄리티 높은 앨범을 예고해 리스너들의 뜨거운 호응을 얻었다.



한편 브레이브걸스는 오는 14일, 여섯 번째 미니 앨범 ‘THANK YOU’ 발매를 앞두고 컴백 스케줄러, 트랙 리스트 공개, 컨셉 포토 공개 등 다채로운 티징을 통해 컴백 열기를 이어나가고 있다. 오늘 공개된 하이라이트 메들리를 통해 한층 업그레이드 된 브레이브걸스의 레트로 감성을 예고하며 새 앨범에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

