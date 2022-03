(사진=한터차트 제공)

그룹 슈퍼주니어와 트레저가 3월 1주차 한터차트에서 1위를 기록했다.세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트는 3월 7일 오전 10시, 2022년 3월 1주차 주간 음반차트와 주간 글로벌차트를 발표했다.지난주 음반차트의 1위는 10만1195장을 판매한 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR)의 'The Road : Winter for Spring' 앨범이 차지했다. 슈퍼주니어는 이번 신보로 한터차트 일간랭킹에서 총 세 차례 1위는 물론, 초동 판매량 10만장을 돌파해 스페셜 앨범으로도 압도적인 음반 파워를 보였다.이어 2위는 엔믹스의 'AD MARE', 3위는 템페스트의 'It's ME, It's WE', 4위는 에스파의 '2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS (aespa)', 5위는 트레저의 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE' 앨범이 차례로 차트에 올랐다.6위는 빌리의 'the collective soul and unconscious: chapter one', 7위는 체리블렛의 'Cherry Wish', 8위는 로켓펀치의 'YELLOW PUNCH', 9위는 스트레이 키즈의 'NOEASY', 10위는 스테이씨의 'YOUNG-LUV COM' 앨범이 위치했다.지난주 주간 글로벌차트 1위는 2주 연속으로 트레저의 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE'이 차지했다.이어서 2위는 원호의 'Obsession', 3위는 스테이씨의 'YOUNG-LUV COM', 4위는 에이핑크의 'HORN', 5위는 태연의 'INVU', 6위는 엔시티의 'Universe', 7위는 엔하이픈의 'DIMENSION : ANSWER', 8위는 엔믹스의 'AD MARE', 9위는 엔하이픈의 'DIMENSION : DILEMMA', 10위는 0위는 드림캐쳐의 'Summer Holiday' 앨범이 이름을 올렸다.한터차트의 3월 1주차 주간 차트 집계 기간은 2월 28일부터 3월 6일까지이며, 음반차트는 국내외 음반 판매량을 기준으로, 글로벌차트는 해외 팬들의 정품 앨범 인증량을 기준으로 한다.각 앨범 차트 성적 및 판매량에 대한 더 자세한 내용은 모바일 '후즈팬(Whosfan)' 앱과 한터차트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr