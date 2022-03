(사진=큐브 엔터테인먼트)

(여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 두 번째 콘셉트 이미지를 공개했다.



3일 (여자)아이들의 공식 SNS 채널에는 첫 번째 정규앨범 `I NEVER DIE`의 두 번째 콘셉트 이미지인 `CHiLL` 버전이 공개됐다.



공개된 콘셉트 이미지는 강렬한 프린팅의 핑크색 착장을 입은 (여자)아이들의 모습이 담겼다.



앞서 공개된 첫 번째 콘셉트 이미지에서는 시크하고 당당한 아우라를 담아냈다면, 오늘 공개된 두 번째 콘셉트에서는 여유롭고 쿨한 무드를 뽐내 시선을 압도했다.



이와 함께 공개된 단체 사진에서는 얼굴을 가리고 핑크색 가면을 쓴 (여자)아이들의 모습이 담겼으며 가면을 뚫고 나오는 아우라로 남다른 콘셉트 소화력을 보여줬다.



해당 콘셉트 이미지는 공개되는 동시에 글로벌 팬들의 마음을 사로잡으며 컴백 열기를 더했고, (여자)아이들이 보여줄 음악과 퍼포먼스에 궁금증을 자극하며 컴백에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.



(여자)아이들은 정규 1집 `I NEVER DIE`의 트랙 리스트를 공개하고 타이틀곡 `TOMBOY`는 물론 전곡 작곡, 작사에 (여자)아이들의 이름을 올린 사실이 알려져 또 한 번 글로벌 팬들의 마음을 사로잡을 것으로 전망된다.



(여자)아이들은 데뷔곡 ‘라타타’(LATATA)를 비롯해 ‘한’, ‘세뇨리타’, ‘덤디덤디’ 등 발표하는 곡마다 독특한 콘셉트를 완벽하게 소화했으며, 지난해 ‘화(火花)’ 발매와 동시에 전 세계 52개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 오르는 등의 자체 최고 기록을 경신하며 거침없는 글로벌 활약을 펼쳤다.



한편 (여자)아이들은 오는 14일 정규 1집 'I NEVER DIE'로 컴백한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr