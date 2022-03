템페스트 /사진제공=위에화

그룹 템페스트가 "템페스트가 장르가 되고, 템페스트라는 단어로 모든 걸 설명할 수 있는 유일무이한 팀이 되고 싶다"고 밝혔다. 당찬 출사표를 던진 7명의 멤버들이 가요계에 거센 폭풍을 일으킬지 주목 된다.템페스트는 2일 오후 데뷔 앨범 '잇츠 미, 잇츠 위(It's ME, It's WE)' 발매 기념 온라인 쇼케이스를 진행했다.이날 템페스트는 "마이크를 들고 있는 이 순간 조차도 떨린다. 오랜 시간 준비한 만큼 저희 실력을 갈고 닦아 준비했다. 기대하셔도 좋다. 좋은 모습 많이 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.템페스트는 '거센 폭풍'을 뜻하는 팀명에 밝은 에너지와 파워풀한 퍼포먼스로 가요계를 휩쓸 그룹이라는 의미다. 템페스트는 "각자 다른 매력과 하나가 된 우리"라며 "저희만의 밝고 강력한 에너지를 통해 다양한 음악을 통해 큰 바람을 일으키고자 한다"고 했다.데뷔에 앞서 템페스트는 멤버 전원이 코로나19에 확진됐다. 템페스트는 "현재 건강한 상태다. 많은 분들이 응원해주셔서 더 힘차게 활동할 수 있을 것 같다"고 말했다.또한 루, 형섭, 한빈, 화랑은 경연 프로그램에 출연해 얼굴을 알렸다. 형섭은 "저희 팀에는 경연 프로그램 출신이 많다. 저와 루는 '프로듀스 101' 시즌2에 출연한 뒤 형섭&의웅 유닛으로 인사를 드렸다. 화랑이는 '언더나인틴', 한빈 형은 '아이랜드'에서 활약했다. 이러한 경험들이 큰 자산이 됐고, 팬분들에게 프로페셔널한 모습을 보여줄 수 있을 것 같다"며 자신감을 드러냈다.루는 "이 자리에 오기까지 빠르게 시간이 지난 것 같다. 템페스트로 인사를 드리게 돼 감회가 새롭다. 새로운 시작을 위해 지난 시간 동안 실력을 갈고 닦고 부족한 부분을 채워넣었다. 작곡 등 새로운 분야에 도전도 했다. 성장할 수 있는 값진 시간을 보냈다"고 말했다.루는 본명 이의웅이 아닌 예명을 사용한다. 루는 "전보다는 성장하고 달라진 모습을 보여드리고 싶었다. 앞으로도 끊임없이 성장할 모습을 지켜봐달라. 평상시에 쓰는 이니셜을 따왔다. 루가 곧 저고, 이의웅이 루"라고 설명했다.형섭은 "드디어 데뷔를 하게 됐다. 가장 기다리고 기다리던 순간이다. 저 또한 연습 기간을 가지면서 스스로 부족한 부분을 채우려 노력했고 성장했다. 춤과 노래에 애정을 키우는 시간을 가졌다. 원했던 순간인만큼 많은 무대를 통해 제 재능과 끼를 마음껏 보여드리고 싶다"는 바람을 드러냈다.'It's ME, It's WE'는 각각 다른 개성과 매력으로 똘똘 뭉친 일곱 멤버가 하나가 되어 보여줄 무한한 가능성과 잠재력이 담긴 앨범. K팝의 신세계를 열기 위해 과감하게 전진하는 템페스트의 당당한 포부가 담겼다. 타이틀곡 '배드 뉴스(Bad News)'는 K팝을 평정하겠다는 템페스트의 포부와 출사표를 역설적으로 담아냈다. 특히 멤버 루와 화랑이 작사에 참여했다.루는 "저와 화랑이는 꾸준히 작사와 작곡을 하고 있다. 자연스럽게 이번 앨범에 작사에 참여하게 됐다. 이번 앨범에 타이틀곡부터 마지막 트랙까지 다섯곡이 있는데 저와 화랑이가 모두 참여했다. 영광스럽게 참여했다. '우리의 이야기를 꼭 풀고 싶다', '우리의 가사로 노래를 부르고 싶다'는 생각을 많이했다. 시간을 많이 투자했고 애정이 많이 간다"고 밝혔다.화랑도 "저 역시 직접 앨범에 참여할 수 있어서 영광스럽다. 진심이 담긴 이야기를 담을 수 있어서 소중하고 뜻깊다. 루와 함께 머리를 맞대면서 어려운 부분을 풀어나갔다. (루와) 대화하는 시간들이 소중했다. 작곡도 열심히 공부하고 있다. 다양한 작업을 통해 저희만의 멋진 음악을 들려드릴 예정이다"고 했다.이 외에도 이미 풀어져버린 연(縁)과 이를 받아들이는 마음을 담아낸 '저스트 어 리틀 빗(Just A Little Bit)', 나에 관한 고민 속 스스로 자신을 찾아가는 이야기 '(파인드 미(Find Me)', 팬들을 향한 진심을 담은 '있을게(to YOU)', 짝사랑을 시작한 소년의 애타는 마음을 표현한 '배드 앳 러브(Bad At Love)'까지 다채로운 장르의 음악을 선보인다.마지막으로 템페스트는 "저희 데뷔 앨범은 타이틀곡 뿐만 아니라 여러 장르의 곡들로 수록됐다. 매력, 이야기, 템페스트가 보여줄 수 있는 모습이 다르기 때문에 다양한 음악을 통해 새로운 모습을 보여드리고 싶다"며 "제목 그대로 나와 우리의 이야기를 담았다. 데뷔를 하는 순간부터 느끼는 설렘과 보여드리고 싶은 열정과 패기를 가득 담았다. 각기 다른 매력을 가진 7명이 모여서 하나가 되는 에너지를 보여드릴 예정이다. 템페스트가 장르가 되고, 템페스트 단어로 모든 걸 설명할 수 있는 유일무이한 팀이 되고 싶다"는 바람을 드러냈다.한편 템페스트 'It's ME, It's WE'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr