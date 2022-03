템페스트 /사진제공=위에화

그룹 템페스트가 데뷔하는 소감을 밝혔다.템페스트는 2일 오후 데뷔 앨범 '잇츠 미, 잇츠 위(It's ME, It's WE)' 발매 기념 온라인 쇼케이스를 진행했다.템페스트는 '거센 폭풍'을 뜻하는 팀명에 밝은 에너지와 파워풀한 퍼포먼스로 가요계를 휩쓸 그룹이라는 의미다.이날 멤버 루는 "마이크를 들고 있는 이 순간 조차도 떨린다. 오랜 시간 준비한 만큼 저희 실력을 갈고 닦아 준비했다. 기대하셔도 좋다. 좋은 모습 많이 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.데뷔에 앞서 템페스트는 멤버 전원이 코로나19에 확진됐다. 템페스트는 "현재 건강한 상태다. 많은 분들이 응원해주셔서 더 힘차게 활동할 수 있을 것 같다"고 말했다.앞서 루, 형섭, 한빈, 화랑은 경연 프로그램에 출연했다. 형섭은 "저희 팀에는 경연 프로그램 출신이 많다. 저와 루는 '프로듀스 101' 시즌2에 출연한 뒤 형섭&의웅 유닛으로 인사를 드렸다. 화랑이는 '언더나인틴', 한빈 형은 '아이랜드'에서 활약했다. 이러한 경험들이 큰 자산이 됐고, 팬분들에게 프로페셔널한 모습을 보여줄 수 있을 것 같다"고 전했다.'It's ME, It's WE'는 각각 다른 개성과 매력으로 똘똘 뭉친 일곱 멤버가 하나가 되어 보여줄 무한한 가능성과 잠재력이 담긴 앨범. K팝의 신세계를 열기 위해 과감하게 전진하는 템페스트의 당당한 포부가 담겼다.한편 템페스트 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr