체리블렛 /사진제공=FNC엔터테인먼트

그룹 체리블렛이 1년 2개월 만에 컴백한다. 라이브와 표정 연습을 많이 했다는 이들은 몽환적인 매력으로 리스너들의 마음을 사로잡을 수 있을까.체리블렛은 2일 오후 두 번째 미니앨범 '체리 위시(Cherry Wish)' 온라인 쇼케이스를 개최했다.체리블렛은 '체리 러쉬(Cherry Rush)' 이후 1년 2개월 만에 'Cherry Wish'로 컴백한다. 멤버들은 "오랜만에 새 앨범으로 인사를 드리게 됐다. 열심히 준비했으니 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.이어 "이번 앨범도 많은 기대감을 심어줄 수 있도록 노력하겠다. 3월이 시작됐는데, (앨범을 통해) 따뜻한 봄날처럼 좋은 소망을 이룰 수 있길 바라며 열심히 활동하겠다"고 덧붙였다.데뷔 후 가장 긴 공백기를 가졌던 체리블렛이다. 체리블렛은 "길다고 내실을 튼튼하게 다질 수 있었던 시간이었다. 오히려 저희의 실력을 조금 더 보여드릴 수 있는 준비를 할 수 있는 시간이었다. 자신있게 보여드릴 수 있다. 지켜봐달라"고 말했다.체리블렛은 "오랫동안 기다려온 시간인만큼 꿈만 같기도 하고, 말로 표현할 수 없을만큼 기쁘다. 그동안 비대면으로 밖에 만날 수 없는 상황이라 아쉬웠다. 저희를 기다려준 팬분들에게 감사하다. 오늘로 시작해서 앞으로 만날 수 있는 기회가 더 많았으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다.앞서 체리블렛 보라, 지원, 메이는 Mnet 오디션 프로그램 '걸스플래닛999: 소녀대전'에 출연했다. 보라는 "오디션 프로그램 특성상 단기간 무대를 준비해야하고 경쟁을 해야하기 때문에 힘든 점도 있긴 했다. 저희 멤버들과 출연해서 힘이 됐다. 많은 분들이 응원을 해주셔서 용기낼 수 있었다"고 말했다.지원은 "이런 경험을 통해 더 성장할 수 있었다. 그걸 기회로 앨범 더 열심히 준비할 수 있었다"고 힘을 보탰다. 메이 역시 "멤버들과 룰렛(팬클럽 이름)들 있어서 끝까지 도전할 수 있었다. 제가 성장할 수 있는 계기가 된 것 같아서 체리블렛 활동 열심히 할 수 있다. 다시 한 번 응원 해주셔서 감사드린다"고 전했다.'Cherry Wish'는 체리블렛의 새로운 시도를 담은 앨범이다. 몽환적인 콘셉트를 더해 꿈의 우주 속에서 또 다른 너를 만나 사랑하겠다는 이야기를 담았다. 특히 뮤직비디오와 앨범 전반을 통해 원하는 것이 이루어지는 체리블렛의 꿈과 소망을 전한다.타이틀곡 '러브 인 스페이스(Love In Space)'는 레트로 사운드 기반의 신스팝 장르의 곡. 꿈에서라도 사랑하는 사람의 사랑을 쟁취하려는 체리블렛의 주체적이고 성숙한 매력을 담았다.체리블렛은 "이번 앨범은 제목처럼 체리블렛이 원하는 대로 이뤄지는 꿈을 뜻한다. 러블리 에너제틱한 매력에서 몽환을 더해 한층 성숙해진 모습을 담았다"며 "이번 노래가 정말 높기도 하고 퍼포먼스적으로도 볼게 많다"고 말했다.또한 체리블렛은 "'Love In Space'는 저희 노래 중에 난이도가 가장 높다. 라이브도 그렇고 표정 연습을 많이 했다. 저희가 몽환적인 콘셉트를 처음 해본다. 그래서 걸그룹 선배님들 안무 영상을 보면서 표정 연습을 많이 했다"고 설명했다.체리블렛은 "에너제틱하고 긍정적인 매력을 이번 앨범을 통해 많은 분들에게 긍정적이고 즐거운 모습을 많이 보여드리겠다. 저희 앨범을 들으면 좋은 꿈을 꾸는 듯한 행복한 기분을 느낄 수 있다. 2022년 호랑이 기세로 더 에너제틱하고 건강한 기운, 더 몽환적인 매력으로 사로잡는 체리블렛이 되겠다"고 포부를 다졌다.마지막으로 체리블렛은 이번 앨범을 통해 이루고 싶은 성과나 소망에 대해"기존에 러블리하고 에너제틱한 매력을 보여드렸다. 러블리와 에너제틱 사이에 어떤 수식어가 붙어도 찰떡인 그룹이 되고 싶다"고 말했다.한편 'Cherry Wish'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr