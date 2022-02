사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 3월 28일 컴백한다.28일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT DREAM은 3월 28일 정규 2집 '글리치 모드(Glitch Mode)'를 발매한다. 해당 앨범에는 다채로운 매력의 총 11곡이 수록된다.NCT DREAM은 지난해 5월 발표한 정규 1집 '맛 (Hot Sauce)'으로 음반 판매량 342만 장을 돌파해 '트리플 밀리언셀러'에 등극했다. 또한 국내 음반 및 음원 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 37개 지역 1위, 일본 오리콘 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 국내외 차트 정상을 휩쓸었다.더불어 NCT DREAM은 '맛 (Hot Sauce)', 'Hello Future'(헬로우 퓨처), 'Ridin' '(라이딩), 'We Go Up'(위 고 업), '마지막 첫사랑 (My First and Last)', 'Chewing Gum'(츄잉 검) 등 발표하는 곡마다 영(Young)한 에너지를 담은 음악과 퍼포먼스, 멤버들의 케미스트리로 큰 사랑을 받고 있다. 이에 정규 2집으로 선보일 NCT DREAM의 새로운 음악과 무대는 어떨지 기대를 모은다.한편 NCT DREAM 정규 2집 'Glitch Mode'는 이날부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 시작한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr