사진제공=SM엔터테인먼트

DJ 스트리밍 쇼 '쇼미(SHOWME)' 8번째 공연 주자로 DJ 데미캣이 출격한다.25일 SM엔터테인먼트에 따르면 데미캣이 출연하는 'SHOWME' 8번째 공연은 이날 오후 9시 Beyond LIVE 전용 글로벌 플랫폼 및 유튜브 ScreaM Records 채널 등을 통해 전 세계에 무료 중계된다.이번 공연에서 데미캣은 보아 'Got Me Good', 효연 'DESSERT', 엑소 'Tempo', 백현 'Cry For Love', 레드벨벳-아이린&슬기 '놀이 (Naughty)', NCT 127 '無限的我 (무한적아; LIMITLESS)', NCT DREAM 'GO' 등 SM 아티스트의 히트곡을 EDM 장르 음악과 리믹스, 다채로운 스타일의 디제잉을 선보일 예정이다.또한 SM엔터테인먼트 산하 EDM 레이블 ScreaM Records(스크림 레코즈)가 선보이는 DJ 스트리밍 쇼 'SHOWME'는 매주 금요일 오후 9시 1팀의 DJ가 펼치는 디제잉 공연을 무료 공개한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr