사진제공=RBW

그룹 마마무의 솔라가 3월 16일 솔로 컴백한다.솔라는 25일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 '容 : FACE'의 스케줄러 이미지를 선보였다.공개된 스케줄러에 따르면, 솔라는 내달 16일 첫 미니앨범 '容 : FACE'를 발매한다. 이에 앞서 오는 28일 앨범 커버를 시작으로 콘셉트 포토, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등의 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.특히 스케줄러 속 육각형의 벌집 모형과 함께 'FACE MY PERSONA', 'FACE TO FACE INTERVIEW' 등의 콘텐츠 제목이 공개돼 궁금증을 고조시킨다.솔라의 첫 미니앨범 '容 : FACE'는 2020년 4월 발매된 싱글 'SPIT IT OUT' 이후 1년 11개월 만에 선보이는 신보다. 앨범명 '容 : FACE'는 솔라의 본명인 김용선의 한자 '容(얼굴 용)'에서 착안해 만들어졌다.'容 : FACE'는 솔라가 솔로로는 처음 선보이는 미니앨범이자, 자신의 이름을 내건 만큼 본연의 솔직하고 꾸밈 없는 이야기를 들려줄 전망이다.그간 예상을 뛰어넘는 콘셉트의 음악과 퍼포먼스를 선보여온 솔라가 신보 '容 : FACE'로 또 어떤 다채로운 매력을 보여줄지 관심이 집중된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr