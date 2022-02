로지 (사진=로지 인스타그램 제공)

‘버추얼 인플루언서’ 로지(Rozy)가 성공적으로 가요계에 데뷔했다.로지는 지난 22일 데뷔곡 ‘Who Am I’를 발매, 매력적인 목소리로 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.특히 ‘Who Am I’는 발매와 동시에 ‘시간 훅가는 페이지’, ‘뮤즈랜드’, ‘아이돌이슈’, ‘루나플레이어’, ‘아이뮤직유’ 등 공식 SNS 채널에 공개돼 입소문을 타기 시작하는가 하면, “로지의 가수 데뷔를 축하해요”라며 가수 임창정의 응원까지 더해져 대중의 이목을 집중시켰다.광고계를 휩쓸었던 ‘버추얼 인플루언서’답게 로지가 모델로 활동 중인 각종 브랜드에서도 데뷔 축하 메시지를 보내는 것은 물론, 팬들 역시 음원사이트 스트리밍 이미지를 공개하며 로지의 가요계 데뷔에 큰 환호를 보내고 있다.대중은 음원과 함께 공개된 리릭 영상을 향해 “손꼽아 기다렸는데 너무 좋다”, “노래도 좋고 타이틀이랑 잘 어울린다”, “로지에게 이런 면이 있다니”, “너무 좋아서 프로필 뮤직으로 설정했다”, “로지 너 때문에 비 온대...심장마비”, “노래 듣고 위로가 됐다” 등 관심을 보내고 있어 눈길을 끈다.로지의 데뷔곡 ‘Who Am I’는 정체성 혼란을 겪는 MZ 세대는 물론, 나이가 들어서도 각자의 자리에서 자신에 대해 끊임없이 고민하는 모든 이들에게 들려주는 이야기로, 로지의 매혹적인 음색과 함께 따뜻한 노랫말을 느낄 수 있다.음원 IP 수익화 전문회사인 뮤직바인(MUSIC VINE)의 첫 프로젝트로, 볼빨간 사춘기의 앨범 프로듀싱을 맡은 ‘바닐라맨’ 정재원이 프로듀싱에 참여한 ‘Who Am I’ 활동을 통해 로지는 소속사 싸이더스 스튜디오 엑스가 얻게 되는 수익금 전액을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부, 선한 영향력을 전한다.‘매력적인 보이스에 수익금까지 기부하는 천사’로 대중들 사이에서 핫한 반응을 얻고 있는 로지는 MZ가 선호하는 비주얼과 자신감 넘치는 매력으로 광고계에 이어 가요계 접수까지 예고, 공식 SNS 채널을 통해 팬들과 끊임없는 소통을 이어간다.유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr