다이나믹듀오 최자가 이적과 함께한 'Do what I do'로 청춘을 응원한다.





아메바컬쳐는 지난 23일 오후 공식 SNS를 통해 오는 25일 발매되는 최자의 솔로 EP '재호' 타이틀곡 'Do what I do (두 왓 아이 두) (Feat. 이적, Pphk)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.





뮤직비디오 티저 영상은 양복을 입은 한 남자가 길을 걷다가 현대무용으로 내면의 자유를 표현하는 모습을 담고 있다. 이어 'Do what I do'의 감각적인 멜로디와 최자의 목소리가 흘러나와 음원 일부만으로 단숨에 듣는 이들의 마음 깊은 곳을 저격한다.





'Do what I do'는 현 시대를 살아가는 모든 청춘을 위한 곡이다. 현실과 맞닿아있으면서도 궁극적으로는 희망적인 최자표 가사와 메시지가 리스너들에게 공감과 위로를 전해줄 예정이다.





이를 위해 최자와 이적이라는 무적 조합이 뭉쳤다. MZ세대가 사랑하는 뮤지션인 두 사람은 든든한 어른이자 친근한 친구로서 'Do what I do'의 이야기를 더욱 와닿게 노래했다.





이번 EP '재호'에는 'Do what I do'를 비롯해 '모두가 (Feat. TABLO, dj friz)', '껄무새', 'Jaeho (재호) (Feat. 개코)'와 지난달 선공개된 'Family (패밀리) (Feat. THAMA)'까지 완성도 높은 5곡이 수록된다.





뮤직비디오 티저로 컴백 열기를 고조시킨 최자의 EP '재호' 전곡 음원과 'Do what I do' 뮤직비디오 본편은 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.





차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr