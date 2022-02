비투비 'Be Together', 아이튠즈 전 세계 21개 지역 1위…글로벌 흥행

그룹 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)의 세 번째 정규 앨범 'Be Together'로 글로벌 팬들을 매료시켰다.



지난 21일 발매된 비투비의 정규 3집 앨범 'Be Together'는 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문에서 영국, 뉴질랜드, 브라질, 터키, 아랍에미리트 등 21개 지역에서 1위(2월 22일 기준)에 이름을 올리며 압도적 음원 파워를 증명했다.



타이틀곡 '노래 (The Song)'는 아이튠즈 케이팝 톱 앨범(K Pop Top Album) 차트 부분에서 캐나다, 미국, 오스트레일리아, 영국을 비롯한 14개 지역에서 정상을 차지하며 뜨거운 글로벌 인기를 실감케했다.



또한 국내 반응도 뜨거웠다. 발매와 동시에 국내 음원차트 벅스와 지니에서 1위를 차지했고, 수록곡들 모두 차트 상위권에 진입하며 성공적인 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.



비투비의 정규 3집 앨범 'Be Together'은 함께했던 순간들의 감정과 기억을 되새기며 앞으로도 영원히 함께하자는 의미로 비투비만의 한층 성숙해진 음악을 고스란히 담아낸 앨범이다.



타이틀곡 '노래 (The Song)'는 멤버 임현식의 자작곡으로 서정적이고 무게감 있는 사운드와 더욱 깊어진 비투비의 목소리가 완벽한 조화를 이루어낸 비투비표 발라드이다.



한편 비투비는 신곡 '노래 (The Song)'로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr