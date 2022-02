사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY)가 첫 공식 팬미팅을 통해 전 세계 믿지(팬클럽 이름)와 만난다.22일 JYP엔터테인먼트에 따르면 ITZY는 오는 4월 9일 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 공식 팬미팅 'ITZY The 1st Fan Meeting "있지 믿지, 날자!"를 개최한다.앞서 ITZY 첫 공식 팬미팅은 2월 19일 개최될 예정이었으나 한 차례 연기됐다. 다섯 멤버들은 오랜 기다림 끝에 열리는 공식 팬미팅인 만큼 팬들과 더없이 소중한 추억을 쌓을 전망이다.이번 팬미팅은 비욘드 라이브(Beyond LIVE) 플랫폼을 통해 온라인 유료 생중계하고 더욱 많은 국내외 팬들과 함께한다. 오프라인 현장에서 팬들과 호흡을 맞추는 것은 물론, 글로벌 팬들과 시공간을 초월한 만남을 갖는다.팬미팅 재개를 알리는 새 포스터도 깜짝 공개됐다. ITZY 공식 SNS 채널에 공개된 이미지 속 멤버들은 환한 표정으로 카메라를 가리키고 있어 팬들에게 전할 생기발랄한 에너지를 기대케 했고, "See You Soon MIDZY"(씨 유 순 믿지)라는 메시지는 기다림을 즐거운 설렘으로 바꿨다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr