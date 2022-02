(사진=판타지오)

그룹 아스트로 멤버 차은우가 만찢남 비주얼로 시선을 사로잡았다.



소속사 판타지오는 지난 21일 공식 SNS에 차은우가 가창에 참여한 카카오페이지 '악녀는 마리오네트'의 OST 'Focus on me'(포커스 온 미) 비주얼 버전 티저를 게재했다.



이번 티저 영상에서는 차은우의 눈부신 비주얼이 단연 돋보였다. 포근한 니트를 입은 차은우는 따뜻한 분위기가 가득한 공간에서 'Focus on me'를 가창, 감미로운 보이스로 팬들의 이목을 집중시켰다. 이어 부드러운 눈맞춤으로 보기만 해도 설렘이 느껴지는 영상을 완성했다.



'Focus on me'는 싱어송라이터 커피소년의 원곡에 차은우의 색을 담아 리메이크한 음원이다. 앞서 '악녀는 마리오네트'의 애니메이션 티저 공개로 팬들의 뜨거운 반응을 모았으며, 원곡과는 다른 무드의 'Focus on me' 탄생을 예고해 차은우가 가창한 곡은 어떤 느낌으로 탄생됐을지 궁금증이 증폭되고 있다.



카카오페이지에서 인기리에 연재된 '악녀는 마리오네트'는 한이림 작가의 소설 원작을 망글이 작가가 웹툰으로 탄생시킨 로맨스 판타지 작품이다. 이번 OST를 통해 음악 팬들과 작품의 팬들의 마음을 모두 사로잡을 것으로 기대를 모은다.



차은우가 가창한 '악녀는 마리오네트'의 OST 'Focus on me'는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr