비투비 /사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 비투비가 4년 간의 군백기를 끝내고 완전체로 컴백한 소감을 밝혔다.비투비는 21일 오후 정규 3집 'Be Together' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다. 'Be Together'는 함께했던 순간들의 감정과 기억을 되새기며 앞으로도 영원히 함께하자는 의미로 비투비만의 역량을 고스란히 담아낸 앨범이다.타이틀곡 '노래 (The Song)'는 멤버 임현식의 자작곡으로 서정적이고 무게감 있는 사운드와 더욱 성숙해진 비투비의 목소리가 완벽한 조화를 이루어낸 비투비표 발라드. '그리워하다', '너 없인 안 된다', '아름답고도 아프구나' 시리즈의 감정선을 잇는 곡이다.이날 서은광은 "너무 남다르다. 행복하다. 몇년 만에 느껴보는 기분처럼 설렌다. 어제 잠도 못 잤다. 함께 10주년, 4년 간의 군백기를 끝내고 앨범을 내는 게 멜로디(팬클럽 이름)와 비투비를 사랑해준 모든 분들 덕분이지 않나 싶다. 감사드린다"고 말했다.임현식은 "컴백도 컴백이고 팬미팅도 있었다. 저는 이번 앨범 곡 작업을 하느라 모든 걸 다 쏟아부으면서 시간을 보냈다. 군대 안에서 제가 작업에 대한 갈망, 갈증이 있었는데 한 번에 터트렸다"고 했다.또한 육성재는 "기다려준 멜로디는 얼마나 기쁠지"라며 "저는 진짜 정신없게 놀았다. 정신없이 놀고 하고 싶었던 건 다 해봤다. 컴백도 있고 드라마도 같이 하고 있어서 열심히 지내고 있다"고 전했다.한편 비투비의 'Be Together'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr