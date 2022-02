(사진=Label SJ)

'K-POP 레전드' 슈퍼주니어가 동해, 이특, 예성의 티저로 새 앨범의 분위기를 예고했다.



슈퍼주니어는 지난 17일과 18일 공식 SNS를 통해 스페셜 싱글 앨범 'The Road : Winter for Spring (더 로드 : 윈터 포 스프링)'의 동해, 이특, 예성 버전 이미지 티저와 'Callin' (콜린)'의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.



먼저 이미지 티저 속 동해, 이특, 예성은 각각 다른 공간에서 빛을 받고 있는 모습이다. 세 사람의 훈훈한 비주얼과 따뜻한 분위기가 보는 이들에게도 포근한 감성을 안겨준다.



뮤직비디오 티저 영상은 "행복하고 싶어졌어"라는 예성의 목소리로 시작한다. 이어 예성, 동해, 이특이 각자의 공간에서 아련한 눈빛을 선보였고 "It's time for love"라는 가사와 음원 일부가 담겨 'Callin'' 완곡에 대한 기대감을 고조시킨다.



'The Road : Winter for Spring'은 슈퍼주니어가 1년여 만에 선보이는 컴백작이다. 티저 이미지와 타이틀곡 'Callin'' 뮤직비디오 티저 영상으로 슈퍼주니어만의 부드러운 감성이 예고돼 봄을 더욱 기다려지게 한다.



슈퍼주니어는 컴백 전까지 은혁, 희철, 신동, 규현, 시원, 려욱의 티저를 순차적으로 공개하며 'The Road : Winter for Spring'의 무드를 구축할 예정이다.



또한, 슈퍼주니어는 'The Road : Winter for Spring' 발매 다음날인 3월 1일 오후 8시 공식 유튜브 채널에서 컴백 라이브를 진행, 팬들에게 직접 새 앨범을 소개하는 활발한 소통 행보를 이어간다.



한편 슈퍼주니어의 스페셜 싱글 앨범 'The Road : Winter for Spring'과 타이틀곡 'Callin''의 뮤직비디오 본편은 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr