사진제공=판타지오

그룹 아스트로 차은우가 웹툰 '악녀는 마리오네트' OST를 통해 목소리만으로 따스한 위로를 전한다.17일 소속사 판타지오는 공식 SNS를 통해 차은우가 가창에 참여한 카카오페이지 '악녀는 마리오네트' OST 'Focus on me'(포커스 온 미) 애니메이션 버전 티저를 공개했다.공개된 티저에는 웹툰 '악마는 마리오네트'의 여주인공인 카예나 힐의 모습이 담겼다. 이와 함께 "나를 잊지마"라는 음원의 일부가 흘러나오며 영상의 감성적인 분위기를 자아냈다.'Focus on me'는 싱어송라이터 커피소년의 원곡을 리메이크한 음원. 차은우가 평소 좋아하던 곡으로 어쿠스틱한 느낌의 편곡 방향까지 적극적으로 의견 제시를 했다는 후문이다. 차은우는 따뜻하면서도 차분한 보컬로 추운 겨울 리스너들에게 위로와 희망의 메시지를 전할 예정이다.카카오페이지에서 인기리에 연재된 '악녀는 마리오네트'는 한이림 작가의 소설 원작을 망글이 작가가 웹툰으로 탄생시킨 로맨스 판타지 작품. 매력적인 캐릭터들은 물론 흥미로운 스토리, 스펙타클한 회귀라는 주제가 많은 독자들로부터 큰 사랑을 받았다.한편 차은우가 참여한 카카오페이지 '악녀는 마리오네트'의 OST 'Focus on me'는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr