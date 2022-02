템페스트 / 사진제공=위에화엔터테인먼트

이하 위에화엔터테인먼트 공식입장 전문.

위에화엔터테인먼트의 신인 보이그룹 템페스트 멤버 전원이 코로나에 확진돼 데뷔를 연기한다.위에화엔터테인먼트는 14일 "멤버 7명 모두 최종 양성 판정을 받아 오는 21일 예정된 데뷔를 3월 2일로 연기한다"고 알렸다.템페스트 멤버 한빈, 형섭, 혁, 은찬, 루, 화랑, 태래 모두 백신 2차 접종을 완료한 상태이며, 모든 스케줄 진행 시 자가 진단 키트를 이용해 음성임을 확인 후 스케줄을 이행했다. 현재 멤버들은 발열과 가벼운 감기증상을 보이고 있는 상태다.소속사는 "방역당국의 지침으로 멤버 전원이 재택 치료를 위한 격리 및 휴식을 취하고 있다"면서 "템페스트의 데뷔를 기다려주신 팬 여러분과 모든 관계자분들에게 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 사과했다.멤버들의 코로나 확진으로 오는 21일 발매 예정이었던 템페스트의 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE'는 3월 2일 오후 6시에 공개된다.안녕하세요. 위에화엔터테인먼트입니다.당사 소속 아티스트 템페스트(한빈, 형섭, 혁, 은찬, 루, 화랑, 태래)의 코로나19 확진 및 활동 일정 연기 관련하여 안내 드립니다.지난 13일 템페스트의 외부 스태프 중 1명이 코로나19 확진 판정을 받아 멤버 전원이 신속 항원 검사를 진행해 양성 반응이 나왔고, 곧바로 병원에 방문해 PCR 검사를 진행했습니다. 그 결과 금일(14일) 멤버 7명 모두 최종 양성 판정을 받았습니다.템페스트는 백신 2차 접종을 완료한 상태이며, 모든 스케줄 진행 시 자가 진단 키트를 이용해 음성임을 확인 후 스케줄을 이행했습니다. 현재 멤버들은 발열과 가벼운 감기증상을 보이며 방역당국의 지침으로 멤버 전원이 재택 치료를 위한 격리 및 휴식을 취하고 있습니다.이에 오는 21일 예정된 템페스트의 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE' 발매 일정이 3월 2일 오후 6시로 연기되었음을 알려드립니다. 템페스트의 데뷔를 기다려주신 팬 여러분과 모든 관계자분들에게 심려를 끼쳐드려 죄송한 마음을 전합니다.당사는 템페스트의 치료와 빠른 회복을 위해 힘쓸 것이며, 앞으로도 방역 지침을 준수하여 소속 아티스트 및 모두의 건강과 안전을 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr