사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대의 태연이 오늘(14일) 정규 3집 ‘INVU’(아이앤비유)로 컴백한다.태연의 정규 3집 '아이앤비유'는 오늘 오후 6시 각 음악 사이트에서 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘INVU’ 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.동명의 타이틀곡 '아이앤비유'는 부드럽고 몽환적인 신스 사운드와 후렴에 등장하는 플룻 멜로디가 인상적인 하우스 기반의 팝 댄스 곡으로, 가사에는 매번 상처받고 지칠 걸 알지만 그럼에도 ‘사랑’에 마음을 아끼지 않는 ‘나’와, 그런 자신과는 너무 다른 상대방을 보며 느끼는 감정을 담아, 강렬하면서도 절절한 태연표 ‘러브송’을 예고했다.더불어 이번 앨범에는 ‘그런 밤 (Some Nights)’, ‘Set Myself On Fire’(세트 마이셀프 온 파이어), ‘어른아이 (Toddler)’, ‘Siren’(사이렌), ‘Cold As Hell’(콜드 애즈 헬), ‘Timeless’(타임리스), ‘품 (Heart)’, ‘No Love Again’(노 러브 어게인), ‘You Better Not’(유 베터 낫), ‘Ending Credits’(엔딩 크레딧) 등 인간의 가장 본능적이고 복잡한 감정인 ‘사랑’을 노래한 발라드, 댄스, 팝 등 다양한 장르의 곡들이 수록되어 있다.이 밖에도 태연이 작사에 참여해 화제를 모은 선공개 곡 ‘Can’t Control Myself’(캔트 컨트롤 마이셀프), 작년 7월 음원 공개되어 차트 1위를 기록한 ‘Weekend’(위크엔드)까지 태연의 다채로운 보컬 매력과 음악 색깔을 만날 수 있는 총 13곡으로 구성되어, 뜨거운 반응을 얻을 전망이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr