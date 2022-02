템페스트 (사진=위에화엔터테인먼트 제공)





7인조 신예 템페스트(TEMPEST)의 데뷔가 성큼 다가왔다.

템페스트(루, 태래, 화랑, 형섭, 한빈, 은찬, 혁)는 지난 13일 오후 공식 SNS를 통해 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE(이츠 미, 이츠 위)'의 뮤직비디오 티저 카운트다운 영상을 공개했다.

영상에는 강렬한 눈빛을 드리우고 있는 템페스트의 모습과 함께 뮤직비디오 티저 공개까지 남은 시간이 카운트다운되고 있는 모습이 그려지며, 14일 오후 6시에 오픈될 정식 티저에 대한 팬들의 궁금증을 고조시켰다.

앞서 템페스트는 트레일러, 스케치 필름, 콘셉트 포토 및 비주얼 클립 등 다채로운 콘텐츠를 공개하며 7인 7색 매력 돌풍을 예고한 만큼, 이들이 어떤 음악과 퍼포먼스로 가요계에 도전장을 내밀지 기대가 모아진다.

위에화엔터테인먼트에서 에버글로우(EVERGLOW) 이후 약 3년 만에 새롭게 선보이는 템페스트는 '거센 폭풍'을 뜻하는 팀명에 밝은 에너지와 파워풀한 퍼포먼스로 가요계를 휩쓸 그룹이라는 의미를 담았다.

템페스트의 데뷔 앨범 'It's ME, It's WE'는 일곱 멤버가 하나가 되어 보여줄 무한한 가능성과 잠재력이 담긴 앨범이다. K팝의 신세계를 열기 위해 과감하게 전진하는 템페스트의 면모를 느낄 수 있을 예정이다.

한편, 템페스트의 'It's ME, It's WE'는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr