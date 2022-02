비투비 (사진=큐브 엔터테인먼트 제공)





그룹 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)가 신곡 '노래 (The Song)'로 컴백한다.





큐브 엔터테인먼트는 14일 0시 비투비 공식 SNS 채널을 통해 정규 3집 'Be Together'의 트랙리스트를 공개했다.





공개된 트랙리스트 이미지는 햇빛에 비치어 반짝이는 잔물결과 편지지에 담긴 트랙리스트가 어우러져 따뜻한 분위기를 선사하며 기대감을 높이고 있다.





트랙리스트에 따르면 멤버 임현식의 자작곡이자 타이틀곡 '노래 (The Song)'를 비롯해 'Intro : 발자취', '우리 (Be Together)', 'My Way', 'Interlude : Re', 'Lonely', '춤 (Dance With Me)', 'Outro : Encore'까지 총 8곡의 작사, 작곡에 참여하며 음악적 역량을 뽐냈다.





더불어 이민혁은 수록곡 '봄이 피어나', 'Whiskey', 'Higher', 'Thank You', '흘려보내'까지 총 다섯 곡의 크레딧에 이름을 올리며 앨범 완성도를 높였다.





타이틀곡 '노래 (The Song)'는 서정적이며 무게감 있는 사운드에 비투비의 목소리가 돋보이는 곡이다. 특히 ‘그리워하다’, ‘너 없인 안 된다’, ‘아름답고도 아프구나’ 시리즈의 감정선을 잇는 곡으로 또 한 번의 명곡 탄생을 예감한다.





4년 만의 완전체로 컴백을 예고한 비투비는 매 앨범마다 '믿고 듣는 비투비' 수식어를 입증한 바 이번 신보를 통해 어떤 음악적 매력을 선사할지 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.





한편 비투비의 세 번째 정규앨범 'Be Together'는 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr