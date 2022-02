(사진=아워즈)

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)와 윤하가 함께한 타이틀곡 첫 티저 영상이 베일을 벗었다.



에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 지난 10일 밤 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 정규 10집 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2) (에픽하이 이즈 히어 하 (파트 2))’ 타이틀곡 ‘그래서 그래 (Gray so Gray)(Feat. 윤하)’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.



공개된 영상에는 예전 감성이 물씬 느껴지는 캠코더 화면 속 누군가와 즐거운 시간을 보내는 듯한 여주인공의 모습이 담겼다.



여기에 피처링으로 참여한 가수 윤하의 호소력 짙은 보컬이 더해지며 짧은 영상임에도 진한 여운을 선사했다.



이날 공개된 타이틀곡 ‘그래서 그래’ 뮤직비디오 티저 영상을 통해 뮤비 속 장면과 음원 일부가 처음으로 공개된 가운데, 에픽하이가 어떤 음악으로 리스너들의 고막을 사로잡을지 궁금증을 자아낸다.



에픽하이의 정규 10집 PART 2에는 ‘HERE (히어)’, ‘Prequel (프리퀄)’, ‘Super Rare (슈퍼 레어)’, ‘그래서 그래 (Gray So Gray)’, ‘BRB’, ‘I Hated Myself (Tablo’s Word)’, ‘비 오는 날 듣기 좋은 노래 (Rain Song) (Feat. Colde)’, ‘Rich Kids Anthem (리치 키즈 앤섬)’, ‘Face ID (페이스 아이디) (Feat. GIRIBOY, Sik-K, JUSTHIS)’, ‘Piano For Sale (피아노 포 세일)’, ‘가족관계증명서 (Family Portrait)’, ‘Champagne (샴페인)’까지 총 12개 트랙이 수록됐다.



특히 윤하를 비롯해 이하이, 김필, pH-1, 원슈타인, 콜드, 기리보이, 저스디스, 식케이까지 쟁쟁한 아티스트들이 피처링으로 가세해 더욱 기대감을 높이고 있다.



에픽하이의 ‘EPIK HIGH IS HERE 下’는 오는 14일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr