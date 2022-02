사진제공=하이브

하이브 오리지널 스토리 '7FATES: CHAKHO(세븐 페이츠: 착호)' OST 'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'가 전곡 공개된다.11일 하이브에 따르면 이날 오후 2시 전 세계 온라인 음원 사이트와 스트리밍 플랫폼을 통해 '7FATES: CHAKHO(세븐 페이츠: 착호)' OST 'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'가 공개된다.지난 5일 'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'는 네이버웹툰 글로벌 서비스에서 연재되고 있는 '7FATES: CHAKHO' 웹툰 4화를 통해 1절만 선공개됐다. OST가 네이버웹툰 글로벌 10개 언어 서비스에 BGM으로 삽입된 것은 최초이며, 공개된 직후 관련 키워드가 트위터 글로벌 실시간 트렌드 1위를 차지하는 등 큰 주목을 받았다.'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'는 근미래 도시를 배경으로 인간과 범의 대결을 그린 '7FATES: CHAKHO' 스토리와 분위기에 어울리는 몽환적이면서도 웅장한 기운이 물씬 풍기는 팝 발라드 곡. 방탄소년단과 오리지널 스토리 '7FATES: CHAKHO'의 컬래버레이션을 한층 더 깊이 있게 완성했다.방탄소년단 슈가는 오리지널 스토리와 곡의 시너지를 위해 '7FATES: CHAKHO'의 실제 시놉시스와 웹툰 작화 스케치를 기반으로 프로듀싱 작업을 진행, 프로듀서로서 섬세한 사운드를 완성했고, 정국의 애절한 보컬은 스토리 속 인물과 이야기를 더욱 선명하게 만들었다.곡의 제목인 'Stay Alive'는 험난한 세상에서 어떻게든 '살아남는 것'이 소중하고 의미 있는 것임을 주문처럼 담아낸 문장. 가혹한 운명에 내던져진 오리지널 스토리 속 일곱 주인공들의 서사를 함축적으로 표현했다. 곡의 가사 역시 소중한 것들을 잃고 외롭게 살아가는 소년이 거친 세상으로 나아가며 새롭게 만난 친구에게, 그리고 자신을 향해 보내는 간절한 마음과 다짐을 담아 이야기의 몰입도를 높여준다.한편 'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)' 음원 공개와 동시에 '7FATES: CHAKHO' 공식 유튜브 채널을 통해 스토리 필름과 웹툰 애니메이션을 활용한 스페셜 영상이 공개될 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr