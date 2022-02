(사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 비투비가 두 번째 콘셉트 이미지의 개인 컷을 공개했다.



큐브 엔터테인먼트는 11일 비투비 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 정규앨범 'Be Together'의 두 번째 콘셉트 이미지 'Be Blue' 버전을 오픈했다.



공개된 이미지 속 비투비 멤버들은 파스텔 톤의 의상을 입은 채 화려한 꽃 또는 얼음조각과 함께 각자의 개성이 담긴 모습을 한껏 과시했다. 특히 멤버들의 매력적인 비주얼은 화려하지만 부드러운 느낌으로 몽환적인 아름다움을 풍겨 시선을 압도했다.



비투비는 감성적인 무드의 'Be Love', 신비롭고 화사한 매력이 돋보이는 'Be Blue' 두 버전의 콘셉트 이미지를 잇따라 공개하며 팬들의 기대감을 끌어올렸다. 더불어 그 후에는 트랙 리스트, 오디오 스니펫, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠들이 예고돼 컴백에 대한 궁금증 역시 고조될 전망이다.



비투비는 '그리워하다', '너 없인 안된다', '아름답고도 아프구나' 등의 히트곡을 통해 감성적인 음색과 다양한 장르를 비투비만의 스타일로 소화시켜 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보였다. 매 앨범마다 깊어지는 음악성과 뚜렷한 팀 컬러를 자랑해온 비투비는 새로운 변화와 성장하는 모습을 선보여 '믿고 보고 듣는 비투비'라는 수식어를 증명시켰다.



한편 비투비는 오는 21일 세 번째 정규앨범 'Be Together'로 가요계에 컴백한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr