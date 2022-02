사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 동방신기 유노윤호의 일본 새 미니앨범이 오리콘 차트 정상에 올랐다.지난 9일 음반 출시된 유노윤호 일본 새 미니앨범 ‘君は先へ行く’(키미와 사키에유쿠/너는 먼저 간다)는 발매 당일 오리콘 데일리 앨범 차트 1위를 차지해, 유노윤호의 높은 현지 인기를 다시 한번 확인시켜 주었다.타이틀곡 '君は先へ行く'(키미와 사키에유쿠)는 어반 스타일의 R&B 곡으로, 고독한 마음을 담은 가사를 댄서블하면서도 애틋한 보컬로 표현해 좋은 반응을 얻고 있다.더불어 앨범에는 ‘Refill’(리필), ‘ナイフ’(나이프), ‘Shake it like THIS’(쉐이크 잇 라이크 디스), ‘Easy to Know’(이지 투 노우), ‘サイレン’(사이렌), ‘ジレンマ’(딜레마), ‘Stay…’(스테이) 등 다채로운 분위기의 신곡이 수록되어 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr