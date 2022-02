지소울 (사진=워너뮤직코리아 제공)



싱어송라이터 지소울(GSoul)이 특별한 선물과 함께 대중을 찾는다.



10일 정오 각종 음원사이트를 통해 지소울의 새 싱글 ‘Need You (Outro)’가 발매된다.



신곡 ‘Need You (Outro)’는 R&B(알앤비) 장르로, 지소울은 이번 곡을 통해 매력적인 보이스와 섬세한 감정선을 리스너들에게 들려줄 전망이다.



특히 지소울은 새 싱글 공개와 함께 같은 날 오후 2시 지난해 12월 발매한 EP 앨범 ‘Natural’ 한정판 LP 발매를 예고해 팬들의 관심을 한 몸에 받고 있다.



한정판 LP로 재탄생되는 EP 앨범 ‘Natural’에는 기존 타이틀곡 ‘Natural’과 ‘By My Side’, ‘Free (I'm Gonna Be)’, ‘Another Day’, ‘Natural (Korean Ver.)’에 이번 신곡 ‘Need You (Outro)’가 마지막 곡으로 추가 수록돼 더욱 다채로운 음악 색깔을 예고, 팬들의 소장 욕구를 자극한다.



신곡과 한정판 LP 발매에 앞서 지소울은 공식 SNS 채널을 통해 사진 한 장을 공개, ‘NEED U’라고 적힌 LP를 든 채 카메라를 응시해 팬들을 설레게 만드는 것은 물론, 그가 들려줄 음악에 대한 궁금증을 한껏 높였다.



‘You’, ‘Love Me Again’, ‘Hate Everything’ 등 공개하는 곡마다 뛰어난 프로듀싱 능력과 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보인 지소울은 새 싱글 ‘Need You (Outro)’로 다시 한번 대중에게 깊은 울림을 전할 것으로 예상돼 많은 기대가 모아지고 있으며, ‘Natural’ 한정판 LP로 잊지 못할 추억도 선물할 예정이다.



한편 지소울의 새 싱글 ‘Need You (Outro)’는 10일 정오 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있으며, 오후 2시부터 EP 앨범 ‘Natural’ 한정판 LP 예약판매가 시작된다.





차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr