에픽하이 타블로 /사진제공=아워즈

다음은 에픽하이 소속사 아워즈 공식 입장 전문

에픽하이 타블로가 코로나19에 확진됐다.9일 에픽하이 소속사 아워즈는 "타블로가 이날 코로나 19 확진 판정을 받았습니다. 타블로는 백신 3차 부스터샷까지 접종을 마친 상태였습니다"고 밝혔다.이어 "타블로는 지난 3일 미세한 증상을 느껴 유전자 증폭(PCR) 검사를 받았고, 다음날인 4일 음성 판정을 받았습니다. 그러나 8일 자진해서 재검사를 진행한 결과 이날 오전 확진 판정을 받았습니다"고 덧붙였다.소속사는 "현재 타블로의 증상은 경미한 상태이며 보건당국의 치료 지침 안내를 기다리고 있습니다"며 "다른 멤버들을 비롯해 최근 타블로와 접촉한 스태프들은 곧바로 신속항원검사(RAT)를 진행했고, 모두 음성 판정을 받았습니다"고 설명했다.또한 "에픽하이는 향후 예정된 스케줄을 취소하고, 타블로의 격리가 해제될 때까지 보건당국의 지시에 따를 계획입니다. 오는 14일로 예정된 정규 10집 PART 2 'EPIK HIGH IS HERE 下' 발매는 변동없이 진행될 예정입니다"고 전했다.안녕하세요. 에픽하이 소속사 아워즈입니다.에픽하이 멤버 타블로가 9일 코로나 19 확진 판정을 받았습니다. 타블로는 백신 3차 부스터샷까지 접종을 마친 상태였습니다.타블로는 지난 3일 미세한 증상을 느껴 유전자 증폭(PCR) 검사를 받았고, 다음날(4일) 음성 판정을 받았습니다. 그러나 8일 자진해서 재검사를 진행한 결과 이날 오전 확진 판정을 받았습니다. 현재 타블로의 증상은 경미한 상태이며 보건당국의 치료 지침 안내를 기다리고 있습니다.다른 멤버들을 비롯해 최근 타블로와 접촉한 스태프들은 곧바로 신속항원검사(RAT)를 진행했고, 모두 음성 판정을 받았습니다.에픽하이는 향후 예정된 스케줄을 취소하고, 타블로의 격리가 해제될 때까지 보건당국의 지시에 따를 계획입니다. 오는 14일로 예정된 정규 10집 PART 2 ‘EPIK HIGH IS HERE 下’ 발매는 변동없이 진행될 예정입니다.당사는 앞으로도 방역 지침을 철저하게 준수하며 타블로의 회복을 위해 최선을 다하겠습니다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr