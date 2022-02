(사진=빅플래닛메이드)

그룹 VIVIZ(비비지)가 완성형 걸그룹으로 새로운 서사를 펼친다.



VIVIZ(은하, 신비, 엄지)는 9일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 'Beam Of Prism (빔 오브 프리즘)'을 발매한다.



'Beam Of Prism'은 은하, 신비 ,엄지가 VIVIZ로 새롭게 탄생한 이후 팬들 앞에 첫 선을 보이는 앨범으로, VIVIZ만의 선명한 색깔과 음악적 아이덴티티를 고스란히 담았다.



타이틀곡 'BOP BOP!(밥 밥!)'은 라틴풍의 리듬과 디스코가 결합된 하이브리드 팝 댄스 장르의 곡으로, 매력적인 보컬의 조화는 물론 음악을 즐기고자 하는 VIVIZ의 포부를 느낄 수 있다.



이외에도 'Intro.(인트로)', 'Fiesta(피에스타)', 'Tweet Tweet(트위트 트위트)', 'Lemonade(레모네이드)', 'Love You Like(러브 유 라이크)', '거울아'까지 다채로운 일곱 트랙을 통해 더욱 성장한 음악 스펙트럼을 선보일 예정이다. 특히 엄지는 'Love You Like'의 작사에 참여해 팬들을 향한 진심 어린 마음을 표현했다.



발매에 앞서 VIVIZ는 9일 오후 5시 30분 네이버 NOW. '#아웃나우(#OUTNOW)'에 출연해 팬들과 데뷔 카운트다운을 함께 센다. 특히 타이틀곡 'BOP BOP!' 무대를 최초로 공개할 예정으로 더욱 기대를 높이고 있다.



그룹 여자친구 출신 은하, 신비, 엄지가 새롭게 결성한 VIVIZ는 'VIVId dayZ'의 줄임말이자 '선명한, 강렬한'을 의미하는 'VIVID'와 '나날들'을 의미하는 'days(z)'의 합성어로, 언제나 세상에 당당하게 자신만의 색을 표현하는 아티스트가 되겠다는 뜻을 담았다.



오랜 기다림 끝에 두 번째 데뷔를 목전에 둔 VIVIZ가 완성형 걸그룹으로서 각인시킬 선명한 존재감에 관심이 모아진다.



한편 VIVIZ는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 미니앨범 'Beam Of Prism'을 발매하며 본격적인 데뷔 활동에 나선다.

