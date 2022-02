사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티(CRAVITY)가 장난스러운 소년미를 발산했다.크래비티는 지난 7일 오후 공식 SNS 채널을 통해 정규앨범 파트 2 ‘LIBERTY: IN OUR COSMOS(리버티: 인 아워 코스모스)’의 세림과 앨런, 정모의 ADRENALINE(아드레날린) 버전 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 사진 속 세림은 핑크빛 헤어스타일로 화사하면서도 청량한 비주얼을 드러냈다. 앨런은 무표정과 환한 미소를 오가며 다채로운 매력으로 팬심을 저격했고, 정모는 역동적인 포즈를 선보이며 밝고 활기찬 에너지를 내뿜었다.특히 세 사람은 캐주얼한 교복 스타일링으로 자유분방하면서도 통통 튀는 소년미를 발산했다. 보기만 해도 에너제틱함이 느껴지는 콘셉트는 이들의 새로운 매력을 더욱 돋보이게 만들었다.크래비티의 정규앨범 파트 2 ‘LIBERTY: IN OUR COSMOS’는 미성숙하고 거칠었던 지난 날의 터널을 지나, 비로소 하나가 된 소년들의 이야기를 그렸다. 타이틀 ‘Adrenaline’은 자유를 쫓는 크래비티의 경쾌한 일탈을 그린 곡으로, 멤버 세림과 앨런이 작사에 참여해 완성도를 높였다.정규앨범 파트 1을 통해 ‘퍼포비티’라는 수식어를 공고히한 크래비티는 최근 2021년 트위터에서 두드러진 활약을 보여준 신인을 꼽는 ‘라이징 K팝 아티스트’에서도 7위를 차지한 바 있다. 이에 2022년 새로운 여정의 시작을 알린 크래비티의 행보에 더욱 기대가 모인다.크래비티의 정규앨범 파트 2 ‘LIBERTY: IN OUR COSMOS’는 오는 22일 오후 6시에 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr