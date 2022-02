태연 /사진=SM엔터테인먼트

태연 /사진=SM엔터테인먼트

소녀시대 태연이 정규 3집 '아이앤비유(INVU)'를 통해 풍성한 음악 색깔을 예고했다.8일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 태연 정규 3집 'INVU'는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 음원이 공개된다. 같은 날 음반으로도 발매된다.이번 앨범에는 타이틀 곡 'INVU'를 비롯해 '그런 밤 (Some Nights)', '세트 마이셀프 온 파이어(Set Myself On Fire), '어른아이 (Toddler)', '사이렌(Siren)', '콜드 애즈 헬(Cold As Hell)', '타임리스(Timeless)', '품 (Heart)', '노 러브 어게인(No Love Again)', '유 베터 낫(You Better Not)', '엔딩 크레딧(Ending Credits)' 등 인간의 가장 본능적이고 복잡한 감정인 사랑을 노래한 발라드, 댄스, 팝 등 다양한 장르의 곡들이 수록됐다.더불어 태연이 작사에 참여해 화제를 모은 선공개 곡 '캔트 컨트롤 마이셀프(Can't Control Myself)', 지난해 7월 음원 공개되어 차트 1위를 기록한 '위켄드(Weekend)'까지 태연의 다채로운 보컬 매력과 음악 색깔을 만날 수 있는 총 13곡으로 구성됐다.한편 태연은 정규 3집 발매 기념 전시 'INVU : THE EXHIBIT'(아이앤비유 : 디 이그지빗)을 개최한다. 전시는 2월 14일까지 서울 성수동에 위치한 갤러리 카페 뿐또블루에서 진행된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr