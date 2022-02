방탄소년단 정국, KPOP JUICE 아이돌 랭킹 '2일 연속' 트위터 인기 순위 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 소셜 대세임을 다시 확인했다.일본 내 K팝 아이돌 인기 랭킹을 다루는 투표 사이트 '케이팝 주스'(KPOP JUICE)에서 방탄소년단 정국이 '트위터' 인기 순위 1위를 차지했다.케이팝 주스의 KPOP 아이돌 인기 랭킹 목록 '트위터' 인기 순위에 따르면(2월 5일 기준) 정국이 트윗 수 4만3302를 나타내며 1위의 왕좌에 올랐다.정국은 2위와 약 1만2000 트윗 수, 3위와 트윗 수 1만3000의 차이를 보이며 남다른 영향력을 나타냈다.지난 4일에도 정국이 '트위터' 인기 순위 1위에 오른 바 있어 '2일 연속'으로 정상의 자리를 석권하는 '소셜 제왕'의 독보적인 인기를 보여줬다.정국은 역대 트위터 최다 '리트윗' 트윗 30위 안에 전 세계 최초이자 유일하게 자신의 트윗 7개를 랭크시키는 압도적인 인기를 자랑하고 있다.또 역대 트위터 최다 '리트윗' 트윗 30위 안에도 정국의 트윗이 총 7개 올라있고 이 또한 전세계 인물 중 '최다'를 기록하고 있다.한편, 정국은 트위터에서 2017년 자는 중 감자튀김을 받아먹는 영상 트윗과 2018년 박원의 'All of my life'를 커버한 영상 트윗으로 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위로 선정되어 '골든 트윗' 2관왕에 오른 바 있다.2019년에는 'Duh' 영상 트윗이 '전 세계에서 가장 많이 리트윗 된 트윗' 1위, 2020년은 'Never Not♥' 커버 영상 트윗으로 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위, 2021년은 '금발 셀카' 트윗으로 '전세계에서 가장 많은 좋아요를 받은 트윗' 2위에 이름을 올리는 등 정국은 자신의 트윗으로 트위터에서 범접불가한 기록을 이어가고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr