비투비 (사진=큐브엔터테인먼트 제공)

그룹 비투비가 새 앨범 콘셉트 이미지를 공개했다.



큐브엔터테인먼트는 8일 0시 비투비 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 정규앨범 'Be Together'의 첫 번째 콘셉트 이미지 'Be Love' 버전을 선보였다.



공개된 이미지 속 비투비 멤버들은 파도가 찰랑거리는 바닷가를 배경으로 생각에 잠긴듯한 아련한 표정과 눈빛은 물론 감성적이면서도 멋스러운 분위기로 눈길을 끌어 이번 앨범을 더욱 기다리게 만든다.



비투비는 콘셉트 이미지 공개에 앞서 전반적인 무드를 확인할 수 있는 컴백 트레일러와 스포일러 이미지를 공개해 폭발적인 반응을 불러일으켰다. 비투비 멤버들의 비주얼 과감 성적인 영상미는 팬들에게 색다른 매력을 선사했다.



비투비는 '그리워하다', '너 없인 안된다', '아름답고도 아프구나' 등의 대표곡을 통해 뛰어난 가창력과 퍼포먼스를 선보여 팬들에게 많은 사랑을 받았다. 매 앨범마다 비투비만의 색깔을 음악에 담아내며 '믿고 보고 듣는 비투비'라는 수식어를 증명한 비투비는 이번 앨범을 통해 보여줄 새로운 매력은 무엇일지 기대를 모은 다.



한편 비투비는 오는 21일 세 번째 정규앨범 'Be Together'로 컴백한다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr