(사진=그루블린)

가수 라비(RAVI)가 명곡으로 꽉 채운 '웰메이드 음반'으로 컴백한다.



라비는 오는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 정규 앨범 '러브 앤드 파이트(LOVE&FIGHT)'를 발매한다.



'러브 앤드 파이트'는 라비가 지난 2020년 발매한 첫 번째 정규 앨범 '엘도라도(EL DORADO)' 이후 약 2년 만에 발매하는 정규 앨범이다.



라비는 전작에 이어 이번 앨범에서도 작사, 작곡, 프로듀싱 등 앨범 제작 전반에 적극적으로 참여해 뛰어난 음악적 역량과 감각을 다시 한번 확인시킬 전망이다.



# 라비가 생각하는 '사랑의 형태'



사랑하는 모든 존재에 온 마음을 다하고, 맞서야 하는 모든 것 앞에 날을 세워 부딪힐 것이라는 스토리텔링을 유기적으로 연결한 '러브 앤드 파이트'는 라비가 생각하는 '사랑의 형태'에 대한 이야기를 담아냈다.



타이틀곡 '위너(WINNER)'는 록을 기반으로 감정을 터트리는 듯한 기타 사운드가 매력적인 곡으로, 사랑하는 존재 앞에만 서면 소멸되는 승부욕에 대한 이야기를 풀어낸 노래다. 특히 특유의 보이스로 힙합신에서 남다른 존재감을 드러내고 있는 애쉬 아일랜드(ASH ISLAND)가 피처링으로 참여해 듣는 재미를 더했다.



이외에도 '건스(GUNS)', '바이러스(VIRUS)', '러브 헤이트 파이트(LOVE HATE FIGHT)', '왓츠 마이 프라블럼(WHAT'S MY PROBLEM)', '렛 미 다운 슬로울리(LET ME DOWN SLOWLY)', '드라우닝 인 더 레인(DROWNING IN THE RAIN)', '1,2,3', '캐논볼(CANNONBALL)', '워리어(WARRIOR)', '애니(ANI)까지 총 11곡 트랙이 연결성 있게 수록돼 '러브 앤드 파이트'라는 타이틀 아래 완성도 높은 하나의 작품을 탄생시켰다.



# 저스디스부터 (여자)아이들 소연까지...라비를 위해 뭉친 '초호화 지원군단'



라비의 컴백을 위해 가요계의 다채로운 아티스트들이 지원사격에 나섰다. 타이틀곡 '위너'에 참여해 라비와 첫 호흡을 맞춘 애쉬 아일랜드를 비롯해 저스디스(JUSTHIS), 폴 브랑코(Paul Blanco), (여자)아이들 소연 등 믿고 듣는 실력파 뮤지션들이 피처링으로 힘을 보탰다.



특히 라비가 수장으로 있는 힙합 레이블 그루블린 소속 아티스트 나플라(nafla), 콜드베이(Cold Bay), 시도(Xydo)까지 총출동해 피처링에 참여하며 남다른 의리를 과시했다. 라비를 위해 초호화 군단이 힘을 모은 가운데 라비와 이들이 보여줄 음악적 시너지에 기대감이 높아진다.



# '올라운더' 대표 아티스트



라비는 가요계 대표 '올라운더' 아티스트다. 작사, 작곡, 프로듀싱 등 앨범 제작 전반에 참여해 자신만의 색깔과 아이덴티티를 녹여낸 신선한 음악을 선보이며 트렌드를 리드하는 '힙합 아티스트'로 확실하게 자리매김했다.

뿐만 아니라 CEO로서도 남다른 존재감을 드러내고 있다. 지난해에는 자체 레이블 더 라이브를 설립해 에일리와 휘인을 영입하며 영역을 더욱 확장하고 있다. 최근 발매된 에일리와 휘인의 앨범 작업에도 적극적으로 참여하며 뛰어난 음악적 역량을 또 한 번 입증했다.



가수, 프로듀서, CEO 등 다방면에서 종횡무진 활약을 펼치고 있는 라비는 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 느낄 수 있는 이번 앨범을 통해 다시 한번 자신의 진가를 증명해 보일 예정이다.



한편 라비의 두 번째 정규 앨범 '러브 앤드 파이트'는 오는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr