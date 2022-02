사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 신인 걸그룹 NMIXX(엔믹스)가 데뷔곡 'O O'(오오)로 데뷔한다.7일 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 공식 SNS 채널을 통해 NMIXX 데뷔 싱글 'AD MARE'(애드 마레)의 트랙리스트를 공개했다. 트랙리스트에 따르면 NMIXX 데뷔 싱글에는 타이틀곡 'O.O'와 수록곡 '占 (TANK)'(탱크), 두 곡의 인스트루멘털 음원까지 총 4트랙이 실린다.타이틀곡 'O O'는 놀라움에 눈을 크게 뜬 모양이자 감탄사 'Oh!"를 형상화했고, 새로운 무언가를 보고 깜짝 놀랄 준비를 하라는 NMIXX의 강한 자신감을 담은 곡. NMIXX만의 장르인 'MIXX POP'(믹스 팝)을 첫 선보이는 곡으로 트와이스, ITZY(있지), TREASURE(트레저), ENHYPEN(엔하이픈)을 비롯한 여러 K팝 아티스트와 호흡을 맞춘 글로벌 프로덕션팀 더 허브(THE HUB)가 곡 작업을 진두지휘했고 트와이스, 아이유, 마마무 등과 작업한 유명 프로듀서 닥터조(Dr JO)가 작사에 참여했다.수록곡 '占 (TANK)'는 NMIXX의 당당하고 패기 있는 움직임을 '탱크'에 빗대어 세상에 돌격해 맞서는 당찬 이야기를 그렸다. 탱크를 연상케 하는 한자 '점령할 점(占)'을 곡 제목으로 삼아 세상을 점령하겠다는 포부를 인상 깊게 표현했다. 거친 디스토션 기타가 포문을 여는 펑크 록 베이스의 힙합 R&B 장르로, K팝 트렌드세터 라이언전 사단과 세계적인 힙합 아티스트 칸예 웨스트(Kanye West)의 프로듀서이자 글로벌 히트곡 메이커인 뎀 조인트(Dem Jointz)가 의기투합해 완성도를 높였다.JYP가 2022년 야심 차게 선보이는 신예 NMIXX는 now, new, next, 미지수 n을 뜻하는 문자 'N'과 조합, 다양성을 상징하는 단어 'MIX'의 합성어로 '새로운 시대를 책임질 최상의 조합'이라는 뜻을 지니고 있다. 이들의 데뷔곡 'O O'와 수록곡 '占 (TANK)'가 실린 데뷔 싱글 'AD MARE'는 지난해 7월 어떠한 정보도 공개하지 않은 채 '블라인드 패키지'라는 특별한 이름으로 단 열흘간 판매됐다. 선주문량 6만 1667장을 기록해 국내외 K팝 팬들의 높은 관심을 입증했다.또한 멤버 릴리(LILY), 해원, 설윤, 지니, 배이(BAE), 지우, 규진 전원이 특정 포지션에 국한되지 않는 7보컬, 7댄스, 7비주얼 공식을 품은 '7-7-7 전원 에이스' 그룹 NMIXX는 빼어난 역량에 다채로운 매력을 더해 가요계 신기원을 열 전망이다.한편 NMIXX의 데뷔 싱글 'AD MARE'와 타이틀곡 'O.O'는 오는 2월 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr