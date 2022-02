사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' 뮤직비디오가 1억 뷰를 돌파했다.7일 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더가 지난 2019년 10월 발표한 첫 번째 정규 앨범 '꿈의 장: MAGIC' 타이틀곡 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 지난 6일 오후 11시 58분경 1억 건을 넘었다.이로써 투모로우바이투게더는 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR' 타이틀곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)', 세 번째 미니 앨범 'minisode1 : Blue Hour' 타이틀곡 '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나'에 이어 통산 3번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)'는 뉴 웨이브가 더해진 신스 팝(Synth Pop) 장르의 곡. 소년들이 함께하며 벌어지는 마법 같은 순간에 대해 이야기한다. 나와 친구들에게만 허락된 우리만의 특별한 마법의 공간으로 도망가자는 내용을 담은 이 곡에서는 다섯 멤버의 밝고 힘 있는 보컬과 독특한 가사, 세련된 멜로디가 조화를 이뤄 투모로우바이투게더만의 색깔이 제대로 드러난다.'9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)' 뮤직비디오는 함께할 때 대담해지는 소년들의 즐거움을 판타지로 표현했다. 거대한 문을 태우거나 안경으로 노트를 태우는 장면, 소화기에서 반짝이는 장면 등을 이질감 없이 표현하기 위해 다양한 특수 효과와 컴퓨터 그래픽 시각 효과가 활용됐다.한편 투모로우바이투게더는 오는 3월 5일과 6일 양일간 팬라이브 '2022 TOMORROW X TOGETHER FANLIVE MOA X TOGETHER'(2022 투모로우바이투게더 팬라이브 모아 바이 투게더)를 온·오프라인으로 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr