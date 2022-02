(사진=아워즈)

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)의 새로운 피처링 군단은 누구?



에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 최근 공식 SNS를 통해 정규 10집 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2) (에픽하이 이즈 히어 하 (파트 2))’ 히든 트랙리스트 이미지를 공개했다.



공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 ‘HERE (히어)’, ‘Prequel (프리퀄)’, ‘Super Rare (슈퍼 레어)’, ‘그래서 그래 (Gray So Gray)’, ‘BRB’, ‘I Hated Myself (Tablo’s Word)’, ‘비 오는 날 듣기 좋은 노래 (Rain Song) (Feat. Colde)’, ‘Rich Kids Anthem (리치 키즈 앤섬)’, ‘Face ID (페이스 아이디) (Feat. GIRIBOY, Sik-K, JUSTHIS)’, ‘Piano For Sale (피아노 포 세일)’, ‘가족관계증명서 (Family Portrait)’, ‘Champagne (샴페인)’까지 총 13개 트랙이 수록됐다.



이 가운데 ‘Super Rare’, ‘그래서 그래 (Gray So Gray)’, ‘Rich Kids Anthem’, ‘가족관계증명서 (Family Portrait)’ 4개 트랙에 참여한 피처링 아티스트의 정체가 베일에 가려져 궁금증을 자아내고 있다.



히든 트랙리스트가 공개된 후 팬들은 각종 SNS 및 커뮤니티를 통해 다양한 아티스트의 이름을 거론하며 피처링 군단의 정체를 추측하고 있다. 특히 지난해 발매된 정규 10집 첫 번째 앨범 ‘EPIK HIGH IS HERE 上’에 씨엘, 지코, 헤이즈, 창모, 넉살, 김사월, 우원재, 비아이, 미소, 지소울 등 초호화 아티스트들이 대거 참여했던 만큼 새 앨범 피처링진을 향한 기대감도 동시에 커지고 있다.



에픽하이는 미국 음악 매거진 ‘롤링스톤 (Rolling Stone)’이 발표한 ‘2021 올해의 베스트 노래 50’에 ‘ROSARIO (로사리오)’ 선정, MBC ‘놀면 뭐하니? – 도토리 페스티벌’ 출연, 국내 가수 최초 미국 최대 음악 축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 세 번째 초청 등 연초부터 국내외에서 많은 관심을 받았다. 더불어 최근에는 에픽하이의 JTBC 예능프로그램 ‘아는 형님’ 출근길 사진도 최근 온라인상에서 화제가 되고 있다. 당시 세 멤버는 각각 교복과 커다란 상자 등을 손에 들고 출근길 현장에 등장해 눈길을 끌었다.



히든 피처링 라인업부터 ‘아는 형님’ 출근길 사진까지 계속해서 높은 화제성을 이어가고 있는 에픽하이의 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)’은 오는 14일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr