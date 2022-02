(사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 비투비가 스포일러 이미지를 공개했다.



4일 비투비는 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 정규앨범 `Be Together`의 스포일러 이미지를 공개, 본격적인 컴백 초읽기에 나섰다.



공개된 이미지에는 바다를 배경으로 `Love is BLUE`, `When everything turns BLUE We will Be Together'(모든 것이 푸른빛으로 물들 때, 우리는 함께하게 될 거야)라는 문구가 함께 쓰여 있어 궁금증과 동시에 컴백에 대한 기대감을 상승시켰다.



비투비 '그리워하다', '너 없인 안된다', '아름답고도 아프구나' 등 수 많은 히트곡을 통해 많은 사랑을 받아왔으며, 드라마, 뮤지컬, MC, 예능 등 다양한 분야에서 맹활약을 펼치고 있다.



또 최근 완전체 팬미팅 'BTOB OFFICIAL FANCLUB MELODY 4TH FAN MEETING [Welcome to BTOB’s Home]을 올림픽공원 SK 핸드볼경기장에서 성공리에 개최하며 10년차에도 굳건한 저력을 입증했다.



한편 비투비는 오는 21일 세 번째 정규앨범 'Be Together'로 컴백한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr