선예, 절친 임슬옹과 '대낮에 한 이별' 다시 불렀다…오늘(4일) 발매

가수 선예와 임슬옹이 '대낮에 한 이별'로 절친 하모니를 들려준다.4일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선예와 임슬옹이 같이 부른 듀엣 곡이자 '방구석 캐스팅'의 새로운 리메이크 음원인 '대낮에 한 이별'이 발매된다.'대낮에 한 이별'은 지난 2007년 박진영과 선예가 함께 발표한 곡이다. 이후 수지, 정승환, 박보검 등 많은 연예계 동료들이 다시 부르며 15년 째 리스너들의 큰 사랑을 받고 있는 발라드 트랙으로 자리매김했다.최근 tvN '엄마는 아이돌'에서 변함없는 실력과 열정을 보여주고 있는 원곡자 선예가 이번엔 새로운 파트너 임슬옹과 함께 '대낮에 한 이별'을 가창했다. 이에 2022년 버전 '대낮에 한 이별'이 선예의 목소리를 그리워한 팬들에게도 더욱 특별한 선물이 될 것으로 기대된다.선예와 임슬옹은 '대낮에 한 이별'은 따뜻하게 내리쬐는 햇살에 말라버린 눈물을 담백하지만 애절하게 표현했다. 선예의 호소력 짙은 보이스, 임슬옹의 섬세한 전달력이 어우러져 곡의 완성도를 높였다는 전언이다.'방구석 캐스팅'은 가요계의 리메이크 열풍을 이끌고 있는 뮤직 프로젝트다. 이번 '대낮에 한 이별'을 비롯해 하동균과 길구봉구 봉구의 '기다릴게', NS윤지와 몬스타엑스 주헌의 'If You Love Me (이프 유 러브 미)', 청하와 콜드의 '내 입술 따뜻한 커피처럼', 백지영과 이홍기의 '다시 사랑할 수 있을까', 정인과 영준의 '장마', 환희의 '오늘은 가지마', 신예영의 '어떤가요' 등 웰메이드 리메이크 음원을 꾸준히 선보이고 있다.선예와 임슬옹의 '대낮에 한 이별'은 이날 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr