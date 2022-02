고스트나인 (사진=마루기획 제공)

그룹 고스트나인(GHOST9)이 데뷔 첫 미국 투어를 성료했다.고스트나인(손준형, 이신, 최준성, 이강성, 프린스, 이우진, 이진우)은 지난달 15일부터 약 3주에 걸쳐 진행된 첫 미국 투어를 성공리에 마쳤다.고스트나인은 로스앤젤레스 공연을 시작으로 샌프란시스코, 뉴욕, 보스턴까지 총 4개 도시에서 현지 팬들과 만났다. 첫 공연 당시 고스트나인은 "이렇게 실제로 미국에 있는 '고스티(팬덤명)'를 볼 수 있다는 게 믿기지 않는다"며 미국 첫 대면 콘서트 대한 설렘을 드러냈다.고스트나인은 'Vision', 'Think of Dawn', 'Reborn', 'Trigger' 등 강렬한 에너지의 오프닝 무대를 시작으로, '야간비행 (Flying At night)', '밤샜다 (Up All Night)', 'Monday to Sunday', 'Antenna'를 잇달아 선보이며 청량한 매력을 발산했다.또 최근 활동을 마친 'Control (컨트롤)' 무대에 앞서 포인트 안무인 '마왕춤', '런웨이춤', '마에스트로춤' 등을 관객과 함께 즐기는 특별한 시간도 가졌다.이후로도 'TRIANGLE', '큰물에서 놀아 (SPLASH)', 'Peace', 'SEOUL'에 이어 앙코르 곡 '꿈길 (Way to you)', 'COSMOS'에 이르기까지 1년 4개월간 발표한 다수의 곡들을 차례로 선보이며 공연을 꽉 채웠다.또 고스트나인은 지난달 29일 스탠퍼드 카디널과 UCLA 브루인스(BRUINS) 홈 남자 농구 경기의 하프타임 쇼 공연에 올랐다. NCAA(전국대학체육협회)에서 K-POP 그룹이 공연 하는 것은 이례적인 일인 만큼 고스트나인은 'K-POP 슈퍼루키'로서 더욱 큰 주목을 받았다.뿐만 아니라 뉴욕 엠파이어 스테이트 빌딩 86층 전망대에서 특별한 퍼포먼스를 진행하기도 했다. 총 팔로워 6300만 명에 달하는 11명의 인플루언서와 컬래버레이션을 펼쳐 총 2100만 건이 넘는 조회수를 기록하는 등 글로벌 존재감을 드러냈다.총 3주간의 미국 투어를 마친 고스트나인은 "오랫동안 기다렸던 순간이라 그런지 이 모든 게 꿈인 것 같다. 우리의 꿈을 이뤄주셔서 감사하다"며 진심 어린 고마움을 전했다. 또 "너무나 기다렸던 순간이라 마음이 벅차다. 앞으로도 우리의 음악으로 더 큰 힘 드릴 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 인사했다.고스트나인은 미국 투어 'INTO THE NOW'를 통해 '지금 (NOW)의 고스트나인'을 주제로 한 '나우 (NOW) 시리즈의 대미를 장식했다. 특히 투어 기간 내 4개 도시 VIP 티켓 매진과 더불어 LA, 샌프란시스코, 뉴욕에서 진행된 팬 사인회 매진 등 의미 있는 기록을 잇달아 세운 만큼 향후 글로벌 행보에도 기대감이 높아지고 있다.유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr