사진제공=하이브

그룹 방탄소년단 슈가가 프로듀싱하고 정국이 가창한 하이브 오리지널 스토리 '7FATES: CHAKHO(세븐 페이츠: 착호)' OST인 'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'가 2월 5일 공개된다.3일 하이브에 따르면 오는 2월 5일 11시(이하 한국시간) 네이버웹툰 글로벌 서비스를 통해 '7FATES: CHAKHO(세븐 페이츠: 착호)' OST인 'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'가 첫 공개된다.'Stay Alive (Prod. SUGA of BTS)'는 근미래 도시를 배경으로 인간과 범의 대결을 그린 '7FATES: CHAKHO'의 스토리와 분위기에 깊이를 한층 더해주며, 방탄소년단과 오리지널 스토리 간의 컬래버레이션을 완성시키는 곡이다.프로듀서로 참여한 방탄소년단의 슈가는 오리지널 스토리와 곡의 시너지를 위해 '7FATES: CHAKHO' 실제 시놉시스와 웹툰 작화 스케치를 기반으로 프로듀싱 작업을 진행했다. 또한 정국의 보컬이 더해져 곡의 분위기를 완성했다.곡의 제목인 'Stay Alive'는 험난한 세상에서 어떻게든 '살아남는 것'이 소중하고 의미 있는 것임을 주문처럼 담아낸 문장으로, 가혹한 운명에 내던져진 오리지널 스토리 속 일곱 주인공들의 서사를 함축적으로 표현했다.한편 방탄소년단과 컬래버레이션한 하이브 오리지널 스토리 '7FATES: CHAKHO'는 매주 토요일 웹툰, 웹소설로 연재 중이며, 지난달 15일 네이버웹툰의 글로벌 서비스를 통해 전세계 10개 언어로 공개됐다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr