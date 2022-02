비투비 (사진=큐브엔터테인먼트 제공)





그룹 비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)가 컴백한다.





3일 자정 비투비는 공식 유튜브 채널을 통해 컴백 트레일러를 공개했으며, 오는 21일 컴백을 확정했다.





공개된 1분 53초 분량의 트레일러는 서은광부터 임현식, 이창섭, 이민혁, 프니엘, 육성재 순서로 이어지며, 영어 더빙에 맞춰 멤버들의 각양각색 매력을 유쾌하고 재치 넘치게 담아냈다.





먼저, 서은광은 신나는 음악에 맞춰 앙증맞은 춤으로 영상의 시작을 알렸다. 이어 등장한 임현식은 아령을 들고 짐볼 위에서 운동하는 모습을, 이창섭은 열정적으로 노래를 연습하는 모습을 통해 유쾌한 분위기를 뿜어냈다.





여기에 이민혁은 분위기 있게 와인을 마시며 카메라를 향해 건배하는 모습을 보여주는가 하면 프니엘은 책상에 앉아 무언가를 골똘히 고민하는 듯 보이다가 이내 네일아트를 하는 모습을 보여주면서 웃음을 자아냈다.





영상 끝에는 육성재가 등장해 마법 지팡이로 마법을 부리는 모습을 담아 허당미 넘치며 귀여운 반전 매력으로 영상의 유쾌함을 더했다. 육성재의 영상을 끝으로 이내 한 장소에 모인 비투비는 다 같이 마주 보며 신난 듯 웃어 보이며 영상이 마무리됐다.





이날 영상과 함께 기습적으로 공개한 컴백일은 그동안 비투비의 완전체 컴백을 기다린 팬들을 열광케 했다.





비투비 '그리워하다', '너 없인 안된다', '아름답고도 아프구나' 등 수많은 히트곡을 통해 많은 사랑을 받아왔으며, 드라마, 뮤지컬, MC, 예능 등 다양한 분야에서 맹활약을 펼치고 있다.





또, 최근 완전체 팬미팅 `BTOB OFFICIAL FANCLUB MELODY 4TH FAN MEETING [Welcome to BTOB's Home]을 성공리에 개최하며 10년 차에도 굳건한 저력을 입증했다.





한편 비투비는 오는 21일 세 번째 정규앨범 'Be Together'로컴백한다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr